Başkan Demirtaş'tan meclis üyelerine: "İlçemizin sorunlarını birlikte çözeceğiz"
1 saat önce
Meclis üyeleri ile iftarda bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizin sorunlarını birlikte çözeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
Meclis üyeleri ile iftarda bir araya gelen İlkadım
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş
, "İlçemizin sorunlarını birlikte çözeceğiz" dedi.
Başkan Necattin Demirtaş, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen belediye meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Ihlamur Kafe'de düzenlenen iftar programına eşi Lütfiye Demirtaş ile katılan Necattin Demirtaş, iftar öncesi masaları gezerek meclis üyeleri ile yakından ilgilendi.
Meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Demirtaş, "İlkadım'ın sorunlarını birlikte çözeceğiz. Önümüzde zor günler var. Belediyemizde maddi olanaklı bir takım sıkıntılar var. Sizlerin de bilmediği bu sıkıntıları bizler belediyenin içine girince daha net gördük. El birliği ile çalışmamız ve sorunları aşmamız lazım. Sizlerle çalışmak ve ilçemize hizmet etmekten gurur duydum ve her zaman da duyacağım. Sizlere şahsım adına sonsuz teşekkürlerim sunuyorum. İftar programımıza katılım gösteren tüm meclis üyelerimizin şimdiden Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Aileleri ile birlikte sağlık ve sıhhat içerisinde nice Ramazan Bayramları yaşamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
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