Başkan Demirtaş'tan sanatçılara erzak desteği - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşayan sanatçıları unutmadı. Samsun'da pandemi sebebiyle iş yapamayan ses sanatçısı ve müzisyenlere erzak kolilerini ulaştırdı.

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla başlatılan "Bir Koli de Senden Olsun" kampanyasına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş duyarsız kalmadı. Hazırlanan yardım kolileri tek tek mağdur olan Samsunlu müzisyenlerin adreslerine teslim edildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimlerle bir araya gelmeye, sıkıntılarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor. Son olarak belediye encümen kararı doğrultusunda nakdi yardım yapılması kararlaştırılan kahveci esnafının haklarını savunan Başkan Demirtaş, şimdi de pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenlere omuz verdi. Samsunlu ses sanatçısı Ümit Kurşun'un başlatmış olduğu "Bir Koli de Senden Olsun" kampanyasıyla ses ve müzisyen sanatçılarına destek olan Başkan Demirtaş, yardım kolileri sanatçıların ev adreslerine ulaştırdı.

"Çağrımıza destek veren Başkanımıza sonsuz teşekkürler"

Korona virüs salgınında yaşanan eve kapanmalar, her kesimi olduğu gibi müzisyenleri de olumsuz etkilediğini ifade eden Samsunlu ses sanatçısı Ümit Kurşun, başlatmış olduğu "Bir Koli de Senden Olsun' kampanyası ile sosyal güvencesiz ve günlük olarak çalıştıkları için pandemi nedeniyle aylardır iş yapamayan müzisyen meslektaşlarımıza zor günlerde destek olmak istedik. Çoğu müzisyen bu sürede geçim sıkıntısı çekti. Bu çağrımıza yardım kolileri ile destek veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Zor günleri hep birlikte aşacağız"

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle birçok kesimin çok zor günlerden geçtiğini, ancak en çok zorlanan grubun esnaf ve sanatçılar olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Meslek odaları ve meslek örgüleri ile birlikte hareket ettiklerini ve bu zor dönemde onları yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi. Biz İlkadım'da göreve gelirken 'Biz büyük bir aileyiz' dedik ve bu anlayış ile hizmet ürettik. Pandemi süreci sosyal mesafemizi artırdı ama aslında bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı, daha da kenetledi. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Başkaları çekimser kalsa da biz esnafımızın yanında dimdik durduk. Şimdi de sanat emekçilerimizin yanında aynı şekilde duruyoruz, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 'Birlikte İlkadım' demeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN