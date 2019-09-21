Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımızın fikirlerine önem veriyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde hayati önem taşıyan yenilikçi projeleri de vatandaşlarımızla paylaşmaya ve onların fikirlerini almaya devam ediyoruz" dedi.



Başkan Demirtaş, vatandaşlarla iç içe olup taleplerini dinlemeyi, mahallelerdeki yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Mahalle gezileri kapsamında Saathane esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Demirtaş, esnafın istek ve önerilerini dinledi. İlkadım'ın kalkınması için hep birlikte çalıştıklarını, elde edilen başarılarda esnafın ve halkın çok önemli bir katkısı olduğuna vurgu yapan Başkan Demirtaş, "Geçtiğimiz hizmet dönemleri içerisinde hayata geçirdiğimiz bütün projelerde esnaf ve vatandaşımızın fikrine ve desteğine başvurduk. Ortada fikir birliği olunca yaptığımız hiçbir proje boşa çıkmadı ve hepsi de halkın yararına oldu. Yeni dönemde de aynı şekilde, ilçemizde hayati önem taşıyan yenilikçi projeleri de vatandaşlarımızla paylaşmaya ve onların fikirlerini almaya devam ediyoruz. Bu hususta, ziyaret ettiğimiz esnafımızın bakış açısını ön planda tutuyoruz. Netice itibarı ile ilçemizin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi lokomotifi görevini esnaflarımız görmekte ve layıkı ile yerine getirmektedir" dedi. - SAMSUN