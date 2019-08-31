Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, göreve geldikleri günden beri İlkadım için çalıştıklarını ve İlkadımlıların hizmetinde olmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizi yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Kadıköy Mahallesi Güllübahçe Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demirtaş, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, vatandaşların daha konforlu bir ulaşıma kavuşmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış öncesinde ilçenin dört bir köşesinde yolları bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Demirtaş, "Belediye yetkilileri Kadıköy Mahallesi'nde başlayan ve şehrimizin bütün mahallelerinde gelen talepler doğrultusunda bozulan ve deforme olan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını özveriyle ettiriyor" diye konuştu.



"Planlı ve titiz bir çalışma sürdürüyoruz"



Göreve geldikleri günden beri İlkadım için çalıştıklarını ve İlkadımlıların hizmetinde olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Demirtaş, "İlçe merkezi başta olmak üzere mahalle mahalle planlı ve titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. İlçemizi yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN