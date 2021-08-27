Başkan Demirtaş: "Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz" - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp konteynerlerini yerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteyner Tamir Bakım Onarım ekipleri ilçe genelinde bulunan 9 bin 985 adet yeraltı, yerüstü, kapaklı çöp konteynerin bakımını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de tasarruf sağlıyor.

İlkadım ilçesinin dört bir yanında bulunan evsel atık konteynerini düzenli olarak kontrol edip, bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Necattin Demirtaş, "Konteynerlerde oluşan deformasyon, kırılma ve atıklardan dolayı oluşan asitten kaynaklı çürümeleri ortadan kaldırmak için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri çalışmalara devam ediyor. Arızalı konteynerler bakım atölyesine getirilerek gerekli bakımları yapılıp boyanıyor, mobil bakım ekibimiz ise görüntü kirliliği teşkil eden yer üstü konteynerleri boyayıp kısa süre içerisinde tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. Onarılması mümkün olmayan konteynerlerin yerine ise yeni konteynerler yerleştiriyoruz. Günlük ortalama 10-15 konteyner tamir ve bakımı yapılıyor. Yeni almaktansa tamir yolunu seçerek, belediyemizde tasarruf yapmış oluyoruz" dedi.

Demirtaş, "Moloz atıklar sadece konteynere zarar vermekte kalmayıp atık toplama araçlarına da zarar vermektedir. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz" diye sözlerini tamamladı. - SAMSUN