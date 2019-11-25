Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş: "Zor gününde vatandaşımızın yanındayız"
Son Dakika Yaşam Başkan Demirtaş: 'Zor gününde vatandaşımızın yanındayız' - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Zor gününde vatandaşımızın yanındayız"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Sosyal belediyecilik anlamında önemli işler yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Cenaze hizmetleri ile vatandaşlarımıza zor ve acılı günlerinde destek oluyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş:

SAMSUN (İHA) – Sosyal belediyecilik anlamında önemli işler yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Cenaze hizmetleri ile vatandaşlarımıza zor ve acılı günlerinde destek oluyoruz" dedi.


İlkadım Belediyesi verilen hizmetlerin dışında zor günlerde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, cenaze hizmetleri personeli ile düzenlenen programda bir araya geldi. Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Bahar, yürütülen çalışmalar, hizmetler ve çalışan personel hakkında Başkan Demirtaş'a bilgiler verdi.


Başkan Demirtaş'a bilgi veren Şerif Bahar, "İnsanın fıtratı gereği hayatın bir gerçeği olan ölüm olaylarında bundan sonra da hüzünlerini hüznümüz, acılarını acımız bilerek ve bu bilinçle hareket ederek vatandaşlarımızın en acı gününde onlara eksiksiz olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve destek sağlamak için taziye çadırı, otobüs ve çay-pide ikramı gibi hizmetleri halkımıza sunuyoruz" diye konuştu.


"Acılı insanlarımıza teselli olun"


Acıların paylaştıkça azaldığını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnsanımızın en acı gününde yanında olmak, onlarla olan gönül bağımızın bir gereğidir. Sizler vatandaşımızın en acılı gününde ilk yanında bulunup acılarına ortak olan arkadaşlarımızsınız. Acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaşınca artar mantığı çerçevesinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz. Bu anlayıştan en acılı günlerinde insanımıza yalnız olmadıklarını hissettirmememiz gerekiyor. Bu konuda biraz daha hassas olun. Acılı insanlarımıza teselli olun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:53:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş: "Zor gününde vatandaşımızın yanındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]