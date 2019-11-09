Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyor, Gazi Paşanın ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefinin, bizim de...

Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyor, Gazi Paşanın ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefinin, bizim de tek gayemiz olduğunun altını çizerek belirtmek istiyorum" dedi.


Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü olması sebebiyle yazılı bir açıklamada bulundu.


Başkan Demirtaşoğlu mesajında, "İstiklal Mücadelesi'ne önderlik eden, milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşu, başarılı bir komutan ve lider olmasıyla dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Aziz milletimize duyduğu sonsuz güven ve inançla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Atatürk, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zorluklar karşısında asla yılmayan, mücadeleci ve kurucu vasıflarını, gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde birlik olarak yerine getirmeliyiz. Ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da asla unutmamalıyız. 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ülkemize destek vermek ve güç birliği yapmak her vatandaşımızın asli görevidir. Bu anlamda, ülkemizi düşman işgalinden kurtarıp Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda canını hiçe sayıp bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]