Başkan Demirtürkoğlu, Kadınlara Gül Dağıttı

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası heyeti, kentteki iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışan kadınları ziyaret ederek gül dağıttı.

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası heyeti, kentteki iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışan kadınları ziyaret ederek gül dağıttı.



Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu ve beraberindeki personeller, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül takdim etti.



Kendilerine gül takdim edilen kadınlar, durumun memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, Demirtürkoğlu'na ve beraberindekilere günün anlam ve önemi için teşekkür ettiler. - MUŞ

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