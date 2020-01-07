Başkan Deniz'den vergi dilimi açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, kamu görevlilerin aylık vergi matrahının kesintiyi gerektirmeyecek düzeye arttırılması gerektiğini söyledi.



Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen medeniyet sohbetleri programında konuşan Başkan Ali Deniz, her platformu, eğitim çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu, çözümün tartışıldığı, önerilerin görüşüldüğü mekanlar haline getirdiklerini belirterek, 2020 yılı gelir vergisi matrahlarının yaklaşık olarak yeniden değerleme oranı kadar artırıldığına dikkat çekti.



Başkan Deniz, "Yeniden değerleme oranı kadar artış olması doğru, geçmiş yılların eksiklerinin kapatılmaması ise yanlıştır. Gelir vergisinde yüzde 15'lik dilimin matrahı, kamu görevlilerinden yıl boyunca yüzde 20'lik gelir vergisi kesintisini gerektirmeyecek düzeye yükseltilmeliydi.



Vergi dilimi adaletsizliğine acilen son verilmelidir. Vergi kanunu çok kazanandan çok az kazanandan az olacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Kamu görevlileri, altı ay yaz, altı ay kış yaşama döngüsünden kurtarılmalıdır. Adalette, nimette ve külfette eşitlik istiyoruz" dedi.



3 Bin 600 ek gösterge ile ilgili taleplerinin de en kısa sürede karşılanması gerektiğini dile getiren Başkan Deniz, "Eğitim çalışanlarına yönelik vaatlerin bir an önce yerine getirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planında ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer verilen 3 bin 600 ek göstergenin daha fazla zaman geçirilmeden kapsamı genişletilmiş olarak bir an önce hayata geçirilmesi kamu çalışanlarını memnun edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN