Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Merkez Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Merkez Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Merkez Mahallesi sakinleriyle buluştu

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Elma Sokak, Paşa Sokak, Tekin Sokak ve Fincan Sokak sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Merkez Mahallesi sakinleriyle buluştu, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Elma Sokak, Paşa Sokak, Tekin Sokak ve Fincan Sokak sakinleri ile bir araya geldi.


Elma Sokak, Paşa Sokak, Tekin Sokak ve Fincan Sokak sakinleri ile yapılaşma sorunu istişare toplantısı yapıldı. İstişare toplantısında, vatandaşlara görseller eşliğinde proje sunumu yapılarak bilgilendirme yapıldı. Talep ve isteklerini Başkan Deniz Köken'e ileten sokak sakinleri, kentsel dönüşüm ve yapılaşma sorunu hakkında da bilgi sahibi oldu.


"Sorunlar elbette çözülecek"


Toplantıda konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şu bilgileri verdi: "Burası da dahil olmak üzere tüm bölgeler için ekiplerimiz çalışıyorlar. Bu bölgenin sıkıntılarının bir kısmını siz biliyorsunuz, bir kısmını da biz göreve gelince araştırdık ve ortaya çıkardık. Tarihçesi biraz karışık ve sıkıntılı bir bölge ancak sorunlar çözülemeyecek değil elbette. Maalesef üst üste biriken her şey böyle sıkıntılı bir hale geliyor. Sağlığımızı ihmal ettiğimiz de nasıl daha büyük bir hastalıkla karşılaşıyorsak, şehircilikle ilgili de öyle neyi kısıtlarsak, neyi ihmal edersek sonra gelip bizi vurmaya başlıyor. Göreve geldiğimizin üzerinden daha bir sene geçmeden buraya çözüm odaklı geldik sizlere yardımcı olmak için inşallah elimizden geleni yapacağız." - İSTANBUL

Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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