Başkan Deniz Köken, Cengiz Topel esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Cengiz Topel esnafı ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.



Kahvaltılı toplantılarla mahalle esnafları ile bir araya gelen, esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Deniz Köken, son olarak Cengiz Topel Caddesi esnafı ile istişarelerde bulundu. Başkan Deniz Köken, cadde ile ilgili hayata geçirilmesi planlanan projeleri esnaflarla paylaşırken, onların taleplerini de dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.



"Ben bu bölgede herkesin Cengiz Topel'e gidelim demelerini istiyorum"



Eyüpsultan'ı dört bölgeye ayırdıklarını, Cengiz Topel Caddesi'nin Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır'ı kapsayan 3. bölgenin en önemli caddelerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Köken sözlerine şöyle devam etti: "Cengiz Topel gerek esnaf profili, gerek yoğunluğu, gerekse çalışan sayısı ile en önemli caddelerimizden birisi. Burayı nitelikli bir hale getirmemiz lazım. Bunun için hemen caddenin altında yıllardır boş duran parkı, vakıflardan kiraladık; oraya çok güzel bir bölge parkı ve içine yüzme havuzu yerleştireceğiz. Yine Parseller Spor Kulübü'nün olduğu yeri vakıflardan kiralayabilirsek sahayı biraz daha büyüterek burada resmi maçları oynatabiliriz. Ben bu bölgede herkesin Cengiz Topel'e gidelim demelerini istiyorum. Bunun için esnafın da bu duruma ayak uydurması lazım. Cadde üzerindeki profil ne kadar yukarıda olursa dışardan gelmeler de başlar. Hem yüzme havuzunun bölgeye getireceği hava, hem de sahada resmi maçların oynanması durumunda kalabalık ana caddeye kaymış olacak".



"Cengiz Topel, bölgenin en prestijli merkezi olacak"



Bölgede nüfusun çoğaldığını, Cengiz Topel Caddesi'nin 3. bölgenin en prestijli merkezi olmasını istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı: "Whitehill Alışveriş Merkezi'nin içine Sosyal Market'i ve Şefkateli mağazasını açtık. İlerde yer bulduğumuz takdirde müstakil binamızı açacağız. Kadınlar için spor salonu yaptık. İmkanımız olursa yüzme havuzunun bir kenarına spor salonu yapmaya çalışacağız. Akşemsettin'e modern bir kütüphane yapıyoruz. Gençlerimiz burada hem ders çalışacaklar hem de bütün yayınları takip edebilecekler. Gençlerimizin, kadınların daha huzurlu yaşayabilmesi, esnafımızın daha iyi kazanç sağlayabilmesi için çalışmalar yapacağız. Yine caddenin düzenlenmesi konusunda bir tarafı otopark mı olsun, tek yön mü olsun gibi konularda anketler yapıp, sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız."



Başkan Deniz Köken, toplantı sonrası Cengiz Topel esnafı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL