Başkan Deniz Köken'den doğum günü sürprizi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve yasak nedeniyle doğum gününü kutlayamayan vatandaşa, zabıta ekipleri ile doğum günü pastası göndererek sürpriz yaptı.



Akşemsettin Mahallesi'nde oturan Ünal Çetinalp, sosyal medya hesabı üzerinden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ulaşarak 12 Nisan 1990 doğumlu olduğunu, yasak nedeniyle sokağa çıkıp doğum günü pastası alma imkanlarının bulunmadığını ifade etti. Ünal Çetin ayrıca Başkan Deniz Köken'i evine davet ederek hep birlikte doğum gününü kutlamak istediğini belirtti.



Başkan Deniz Köken, vatandaşın bu davetini cevapsız bırakmadı. Vatandaşın talebi Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletildi. Ekipler, bir doğum günü pastası alarak vatandaşın evine gitti. Ünal Çetin, kapıyı açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Zabıta memurları ellerinde doğum günü pastası olduğu halde vatandaşa Başkan Deniz Köken'in mesajını ileterek doğum gününü kutladılar.



Ünal Çetin ise zabıta memurlarının alkışları arasında pastanın mumlarını üfledi. Bu arada Başkan Deniz Köken, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak "Doğum gününde pastayla birlikte bizi evine davet eden Akşemsettin'den Ünal kardeşimize zabıta ekiplerimiz pastasını ve selamımızı götürdü. Korona virüsten sonra biz de kendisini ziyaret ederiz inşallah. Nice 30 yıllara" dedi. - İSTANBUL