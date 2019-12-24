Başkan Deniz Köken'den okul ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Deniz Köken'den okul ziyaretleri - Son Dakika

Başkan Deniz Köken'den okul ziyaretleri

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sık sık ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle de bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Başkan Deniz Köken'den okul ziyaretleri, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sık sık ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle de bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.


Ziyaret ettiği okullarda okul aile birlikleri, öğretmen ve müdürlerle istişarelerde bulunan Başkan Deniz Köken, yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Okul ziyaretleri sırasında tek tek sınıfları dolaşan, öğretmen ve öğrencilerle sıcak ve samimi sohbetler yapan Başkan Deniz Köken, teneffüslerde ise çocuklarla oyunlar oynayıp öğrencilik yıllarına dönüyor. Öğrenciler ise Başkan Deniz Köken'e sevgi gösterilerinde bulunup, hatıra fotoğrafı çektirerek bol bol imza alıyorlar. İlçedeki okulların eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi, çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini belirten Başkan Deniz Köken "Onlara iyi bir gelecek hazırlamak bizim en önemli vazifemiz. Onlar geleceğin fidanları. Bütün okullarımızı spor salonları ile doldurmak, bireysel sporlarda derece yapan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı yüzme havuzlarıyla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Alibeyköy ve Akşemsettin Mahallelerine yarı olimpik yüzme havuzu yaptırıyoruz. Ayrıca yeni bir dijital çağa girdik. Endüstri 4.0 çağının en önemli argümanı yapay zeka. Çocuklara inovasyon eğitimi vermek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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