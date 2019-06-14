Son Dakika Haberleri: Başkan Deniz Köken'den üniversiteyi kazanan öğrencilere burs müjdesi
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Başkan Deniz Köken'den üniversiteyi kazanan öğrencilere burs müjdesi

1 saat önce

2018-2019 eğitim öğretim sezonunun bitmesine sayılı günler kala Eyüpsultan'ın çeşitli liselerinde mezuniyet törenleri düzenleniyor.

Başkan Deniz Köken'den üniversiteyi kazanan öğrencilere burs müjdesi, System.String[]
2018-2019 eğitim öğretim sezonunun bitmesine sayılı günler kala Eyüpsultan'ın çeşitli liselerinde mezuniyet törenleri düzenleniyor. Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Eyüpsultan'dan üniversiteyi kazananlara en üst seviyeden aşağıya doğru burs sağlayacağız inşallah" dedi.

Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet ve kep atma törenine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gençleri tebrik ederek mezuniyet sevinçlerine ortak oldu. Öte yandan, törene çok sayıda veli de katılırken, veliler de en az çocukları kadar mutlu anlar yaşadılar.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere burs müjdesi

Okulun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmaya mezun olan gençleri tebrik ederek başlayan Başkan Köken, öğrencilerin mezuniyet sevincini burs müjdesiyle ikiye katladı. Başkan Köken sözlerine şöyle devam etti: "Heyecanınızı anlayabiliyorum. Eyüpsultan sınırları içerisinde okuyan üç çocuk velisi olarak ben de bu törenlere katıldım. Şimdi üniversite sınavlarında hepinizden üstün başarı bekliyorum. Sağlayacağınız başarıları daha da yükselteceğiz sizlerin gayretleriyle. Bizim de sizin gayret ve çalışmalarınıza çok güzel desteklerimiz olacak. Eyüpsultan'dan üniversiteyi kazananlara en üst seviyeden aşağıya doğru burs sağlayacağız inşallah. Derdimiz bu ilçenin başarı oranını her sene bir tık yukarıya çıkarmak. Herkesin emeğine sağlık, hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Büyük bir coşkuyla kepler havaya atıldı

Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken, öğrencilerle birlikte, üzerlerinde '2019 Mezunları Eyüp Anadolu Lisesi' yazılı mezuniyet pastasını kesti. Pastanın kesilmesiyle birlikte öğrenciler 10'dan geriye sayarak büyük bir coşkuyla keplerini havaya attılar. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Deniz Köken, Güncel
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