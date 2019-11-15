Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, binlerce yıllık tarihi birikim taşıyan ilçeyi bir videoyla anlattı. Videoyu seslendiren Belediye Başkanı Deniz Köken Eyüpsultan için "Tablo gibi özel", ilçe sakinleri için ise "Anadolu bakışlı, Rumeli şiveli 400 bin kişilik kocaman bir aile" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul'un en tarihi ilçelerinden biri olan Eyüpsultan'ı, Belediye Başkanı Deniz Köken'in sesiyle anlattı. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Eyüpsultan'ı sadece anlatmanın bile büyük bir heyecan kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Köken, böyle bir semtte hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. Köken, Eyüpsultan'ı anlattığı videoda ilçeyi, "Tarihin binlerce yıllık derinliğinden süzülen ışık, Bizans, Roma, Osmanlı eserleriyle bezenmiş zengin koleksiyon" diye nitelendirdi.

"Tablo gibi özel, şiir gibi ahenkli, musiki gibi içten"

Köken'in sesiyle hayat bulan videoda Eyüpsultan için şöyle denildi: "Anadolu bakışlı, Rumeli şiveli 400 bin kişilik kocaman bir aile. Tablo gibi özel, şiir gibi ahenkli, musiki gibi içten. Medeniyetler, kültürler, renkler harmonisi. Azmin, vefanın, sabrın ve inancın simgesi. Şairlerin, yazarların, devlet adamlarıyla gönül sultanlarının yan yana dizilip Haliç'i seyrettiği mekan. Pierre Loti'nin göz bebeği, hikayelerin, romanların, şiirlerin ilham perisi."