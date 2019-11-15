Son Dakika Haberleri: Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı
Son Dakika Yerel Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı - Son Dakika

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı

6 saat önce

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattıİSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, binlerce yıllık tarihi birikim taşıyan ilçeyi bir videoyla anlattı.

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, binlerce yıllık tarihi birikim taşıyan ilçeyi bir videoyla anlattı. Videoyu seslendiren Belediye Başkanı Deniz Köken Eyüpsultan için "Tablo gibi özel", ilçe sakinleri için ise "Anadolu bakışlı, Rumeli şiveli 400 bin kişilik kocaman bir aile" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul'un en tarihi ilçelerinden biri olan Eyüpsultan'ı, Belediye Başkanı Deniz Köken'in sesiyle anlattı. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Eyüpsultan'ı sadece anlatmanın bile büyük bir heyecan kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Köken, böyle bir semtte hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. Köken, Eyüpsultan'ı anlattığı videoda ilçeyi, "Tarihin binlerce yıllık derinliğinden süzülen ışık, Bizans, Roma, Osmanlı eserleriyle bezenmiş zengin koleksiyon" diye nitelendirdi.

"Tablo gibi özel, şiir gibi ahenkli, musiki gibi içten"

Köken'in sesiyle hayat bulan videoda Eyüpsultan için şöyle denildi: "Anadolu bakışlı, Rumeli şiveli 400 bin kişilik kocaman bir aile. Tablo gibi özel, şiir gibi ahenkli, musiki gibi içten. Medeniyetler, kültürler, renkler harmonisi. Azmin, vefanın, sabrın ve inancın simgesi. Şairlerin, yazarların, devlet adamlarıyla gönül sultanlarının yan yana dizilip Haliç'i seyrettiği mekan. Pierre Loti'nin göz bebeği, hikayelerin, romanların, şiirlerin ilham perisi."

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Rumeli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor
Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Siyanür intiharlarının tartışıldığı programda stüdyoyu buz kesen çıkış: Ahmet, kaşınma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 03:24:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ı anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]