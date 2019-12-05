Başkan Deniz Köken gençler ile

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik düzenlenen "Genç Forum" etkinliğinde gençler ile buluştu.



Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen forumun "Gençlik Platformu" başlıklı oturumunda gençlik merkezi öğrencileriyle bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, onlara kendi başarı öyküsünü anlattı ve soruları yanıtlayarak tavsiyeler verdi. Forumda gerçekleştirdiği konuşmaya kendi yaşam öyküsünü anlatarak başlayan Başkan Deniz Köken şunları söyledi: "Ben gariban bir Anadolu çocuğuyum. Memleketimden çıkıp İstanbul'a düşe kalka gelerek 1983 yılında Eyüpsultan'a yerleştim. O dönemde fabrikada işe girmiştim ve 1984 yılında kiralık ev bulmak için uğraştığım Eyüpsultan'da 10 sene sonra başkan yardımcısı oldum. Sıkıntısız bir şey olma ihtimali yok ve biz de o zamanlar birçok sıkıntı yaşadık. Siz de şu an sıkıntılar çekeceksiniz ama bir 30 yıl sonra başkalarına bu günleri anlatmaya başladığınızda işte bunları söyleyeceksiniz."



"Şu anda dijital çağdayız ve yapay zeka çağı sizin çağınız"



Ayrıca çocuklara hayata dair tavsiyeler veren Başkan Köken konuşmasına şöyle devam etti: "Şunu unutmayın kendi yeteneğinizi kendiniz keşfetmeniz lazım, kendi yeteneğinizi başkaları bulamaz. Bunun için kendinizi doğru anlatmanız ve doğru tanımanız, 'Ne iş olsa yaparım' demekten vazgeçmeniz lazım. Kendinizi 'Ben şu konuda iyiyim ve o konuda saygın olacağım' durumuna getirmeniz lazım. Ne iş olsa yaparım demeye başlayınca kimliksiz olmaya başlarsınız. Dünya artık marka dönemi ve o yüzden kişiler de hatta bazen söylemleriniz de marka oluyor." Gençlere dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini öğütleyen Köken konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Biliyorsunuz dünyada dört sanayi devrimi olmuştur; mekanik, elektronik, yazılım ve dijital çağ devrimi. Şu anda dijital çağdayız ve yapay zeka çağı sizin çağınız. Eğer siz bu teknolojiyi geliştirirseniz Türkiye'de de önemli şeyler olacaktır. ve Türkiye uzun yıllar kaybettiği eforu böylece kazanacaktır. Teknoloji ilerledi hatta çok fazla ilerledi. Bu durum sizin için hem şans hem de dezavantaj. Dünyayı da takip ediyor olmanız lazım, bu size çok büyük katkı sağlayacaktır."



Program, gençlik merkezi öğrencilerinin Başkan Köken'e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. İlerleyen zamanlarda da her ay gerçekleştirilecek olan Genç Forum'da üniversiteye hazırlanan gençler; akademisyenler, siyasetçiler ve girişimcilerle bir araya gelecek. - İSTANBUL