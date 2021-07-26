Başkan Deniz Köken ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Deniz Köken ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Deniz Köken ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı
Son Güncelleme: 26.07.2021 09:18

Eyüpsultan Belediyesi, Ensari Konağı Sosyal Tesisleri'nde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Ensari Konağı Sosyal Tesisleri'nde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma programı düzenledi.

Düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcıları, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye personeli ve Eyüpsultanlı vatandaşlar katıldı.

Başkan Deniz Köken öncelikle programa katılanları tek tek selamlayarak bayramlarını tebrik etti.

"KURBAN, ALLAH'IN İNSANA YAŞAMA HAKKINI EN ÜST SEVİYEDE VERDİĞİ SİSTEMİN ADIDIR"

Sonrasında bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: "Kurban Bayramı'nın, kurban ibadetinin içerisindeki büyük kerametlerin, büyük meselelerin dikkate alınması lazım. Kurban, Allah'ın insana yaşama hakkını en üst seviyede verdiği sistemin adıdır aslında. Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyeti, Hz. Hacer validemizin de tevekkülünün birleşmesiyle oluşmuş bir sistemdir. Bunu iyi algılarsak, Allah'ın yeryüzünü insan odaklı bir sistem üzerine kurduğunu çok net bir şekilde anlamış oluruz. Yıllarca anlatılamayan meselelerin tamamı Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyetinde saklıdır. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah kurban ibadetlerinizi kabul etsin. " dedi.

"HEM TEDBİR ALACAĞIZ, HEM BAYRAM KUTLAYACAĞIZ"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hizmetinde bulunmaktan şeref duyduğum Eyüpsultan'da yaşamakta olan değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Böyle güzel bir bayramlaşmayı hakikaten özledik. Bu arada Covid-19 hala göz kırpıyor, ben buralardayım tarzında. Hem tedbir alacağız, hem bayram kutlayacağız. Bu güzel güzel buluşmayı gerçekleştiren başta Belediye Başkanımız, emeği geçen arkadaşlarımız ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Nice coşkulu, güzel bayramlar diliyorum. "

Program yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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