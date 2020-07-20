Başkan Deniz Köken, kurban satış alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hazırlıkları tamamlanan ve ilk kurbanlıkların gelmeye başladığı Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu.



Vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanını gezen başkan Deniz Köken, hayvan sahipleri ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.



Eyüpsultan Belediyesi olarak bu yıl pandemiden dolayı satıcılar ve kurban almaya gelen vatandaşlar için her türlü önlemi aldıklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kesebileceklerini ifade eden Başkan Deniz Köken, "Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün rutin olarak alanda ilaçlama yapacak. Kesim alanına gelen vatandaşlarımızın alana girmeden önce kontrol noktalarında ateşleri ölçülecek. Ayrıca vatandaşlarımıza ve hayvan sahiplerine ekiplerimizce maske ve eldiven dağıtımı yapılacak. Alanın belirli noktalarında el dezenfektanları olacak. Biz gerekli tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımızın da devam eden bu pandemi sürecinde kurallara riayet etmelerini bekliyoruz. Tüm halkımızın mübarek kurban bayramını şimdiden kutluyorum. Rabbim kestikleri kurbanları kabul etsin" dedi. - İSTANBUL