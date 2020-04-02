Başkan Deniz Köken, sosyal medya üzerinden Eyüpsultanlılarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Deniz Köken, sosyal medya üzerinden Eyüpsultanlılarla buluştu - Son Dakika

Başkan Deniz Köken, sosyal medya üzerinden Eyüpsultanlılarla buluştu

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan Evde Kal Eyüpsultan özel yayınına konuk oldu.

Başkan Deniz Köken, sosyal medya üzerinden Eyüpsultanlılarla buluştu, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan Evde Kal Eyüpsultan özel yayınına konuk oldu. Başkan Deniz Köken programda dünya çapında bir krize yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verip, konuyla ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Programa "Allah bizi bu afetten biran önce kurtarsın diye dua ediyor, duamızı da bütün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" sözleriyle başlayan Başkan Deniz Köken, ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan sonra çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı: "Çalışmalara başladığımız 12 Mart tarihinden itibaren henüz camiler ibadete kapatılmadan biz cami, okul ve parkları dezenfekte ettik. Özellikle Eyüpsultan Camii ve Meydanını çok yoğun bir şekilde dezenfekte ettik. Camiler kapatılınca sokaklara döndük. Eyüpsultan'ın 28 mahallesini halkın çok girip çıktığı fırın, berber, market yerleri önce yıkadık sonra ilaçladık. Sonrasında berberler kapatıldı ama biz çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi sitelere girdik. Sitelerdeki ortak alanları dezenfekte ediyoruz. Siteler bitince sanayi sitelerine yoğunlaşacağız. Şu anda arazide 200 personelimiz vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için çalışıyor. İkinci etapta eczanelerimizi dezenfekte ettik. Eyüpsultan'ın içindeki biri Eyüpsultan Devlet Hastanesi olmak üzere, özel hastanelerimizde dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Ayrıca Okmeydanı Hastanesi'nin yeni açılan bölümünün taşınması, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi noktasında yardım ettik. Şu anda Eyüpsultan Devlet Hastanesine temizlik elemanlarımızı daimi verdik."

Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: "Market ve fırın çalışanlarının dışında pazarcı esnafının da eldiven ve maske kullanmaları konusundaki talimatı iki hafta öncesinde kendilerine ilettik. Şu anda da pazarların giriş ve çıkışlarını kontrol edeceğiz, giriş ve çıkışları ayrı yerlerden yapacağız. Buradaki amacımız insanların birbirleriyle olan temaslarını minimize ederek hastalığın yayılma riskini azaltmak. Bu hastalık yayıldıkça, kısa sürede bitmez. Bir noktada sıkışıp kalırsa hastalık orada bitecek inşallah."

"Nikah işlemlerini ileri bir tarihe kadar erteledik"

Programda nikah işlemlerinin ileri bir tarihe erteleneceğini de açıklayan Başkan Deniz Köken, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Önce iyi niyetle bu işi devam ettirmek istedik ama nikahlar şahitler ve birinci derece akrabalarla kıyılacakken sıkış tıkış olunca ve müracaatlar da çok yoğun gelmeye başlayınca Nisan başına kadar nikah işlemlerini durdurduk. Şimdi biraz daha süreyi uzatacağız; bu Nisan'da önümüzü görelim istiyoruz."

"Başımızın üstünde yeriniz var"

Programda alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen, 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının da karşılandığı "Başımızın Üstünde Yeriniz Var" kampanyasına da değinen Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: "Son alınan karardan sonra evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için getir hizmeti gibi bir çalışma başlattık. Eyüpsultan'ı bir araç, bir elaman ve bir şoförle beraber bölgelere ayırdık. Vatandaş ilgili marketle görüşüyor, biz de marketten alıp, evine götürme hizmeti veriyoruz."

"Vatandaşlarımızın canlı yayınlarımızı izlemelerinde fayda var"

Evde Kal Eyüpsultan özel yayınında, evde kalan vatandaşlar, öğrenciler için youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar başlattıklarına da değinen Başkan Deniz Köken, şu ifadeleri kullandı: "Biz Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim, Diyetisyen hizmetlerimizi ofislerimizde veriyorduk. Şimdi bu imkanlar olmayınca teknolojiden yararlanalım istedik. Youtube ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden psikolog, diyetisyen hizmetlerimizi aktif hale getirdik. Vatandaşlarımız bu yayınları izlerlerse yararlarına olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda Bilgi Evlerimiz ve Gençlik Merkezlerimiz de öğrencilere uzaktan eğitim vermeye başladı. Tüm bunlara ilaveten ödüllü kitap okuma yarışmamız "Okumak Güzeldir" devam ediyor. Bu dönemde en iyi yapılacak şey kitap okumak. Kampanyamız 5 kitap üzerinden 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Ödüllerle ilgili yurt dışı gezilerimiz vardı. Gezileri ileri bir tarihe erteleyeceğiz ama bu vaadimiz bakidir."

"Sahada ekiplerimiz risk altında özveri ile çalışıyor"

Programda Veterinerlik, Sosyal Destek, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı personelin sahada, vatandaşların güvenliği ve sağlığı için özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu arkadaşlarımız çok risk altında çalışıyorlar. Bütün satış istasyonlarında zabıtalar denetleme yapıyorlar. Sosyal mesafe konusunda ciddi uyarılarımız var. İkazlara uyulmuyorsa kapatmaya kadar gideriz. Şu anda bütün zabıta ekiplerimiz buralara müdahalelerde bulunuyorlar."

"Can dostlarımız bize emanet"

"Biliyorsunuz Eyüpsultan sokak hayvanları konusunda İstanbul'un en yoğun ilçesi. Gerek biz belediye olarak, gerekse mahalle sakinleri ve esnaflarımız sokaktaki dostlarımızın bakımlarıyla ilgileniyor. Esnaflar dükkanları kapatınca, mahalle sakinleri de evlerine girince sokak hayvanları aç kalmaya başladı. Biz de 'Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet' diyerek bir çalışma başlattık ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, belirli noktalara mamalar bırakıp, mama makinelerini doldurdular."

"Bu süreç mutlaka geçecektir"

Evde Kal Eyüpsultan özel yayınında bir saat yayında kalan, gündem dışı konularda da vatandaşlardan gelen tüm soruları içten ve samimi bir şekilde yanıtlayan Başkan Deniz Köken, Eyüpsultanlılara şu sözlerle veda etti: "Sevgili Eyüpsultanlı hemşehrilerim bu süreç mutlaka geçecektir. Ama bu süreçten de ibret almamız gereken çok olaylar vardır. İnşallah bu süreçte kendi ev hayatımıza çekildiğimizde mutlaka bir şeyleri düşünüyoruzdur. En sevdiklerimize dokunamamanın ne demek olduğunu hep beraber hissediyoruz. O yüzden bu günlerin geçmesi için dua ederken, bundan sonraki süreçte de geçmiş hataları yapmadan daha müreffeh daha güzel bir hayat sürmemizi hepimiz adına temenni ediyorum yüce Allah'tan." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:58 Kaynak: İHA

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