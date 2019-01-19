Son Dakika Haberleri: Başkan Dere'den Bakan Albayrak'a Dosya

Başkan Dere'den Bakan Albayrak'a Dosya

1 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Antalya Esnaf ve Sanatkarlarının sorun ve taleplerini içeren bir dosya sundu.

Başkan Dere'den Bakan Albayrak'a Dosya, System.String[]
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Antalya Esnaf ve Sanatkarlarının sorun ve taleplerini içeren bir dosya sundu.

"Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilmişti. Toplantıda, AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Bakan Albayrak'a Antalya Esnaf ve Sanatkarlarının sorun ve sıkıntıları ile taleplerini içeren bir dosya sundu.

Dere'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilettiği dosya içeriğinde; esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi, yaşlılık sigortasında prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi, Bağ-Kur emekli aylıklarının iyileştirilmesi, yüksek pos cihaz komisyonlarının düşürülmesi, etkin bir sicil affı, esnafın defter tutma hadlerinin değiştirilmesi, esnafın sırtındaki stopaj yükünün kaldırılması, perakende yasasında değişiklik ile AVM ve zincir mağazalara karşı esnafın korunması, kamuya ait işyerlerindeki kira artışları, ücretli poşet uygulaması, esnafa indirimli elektrik ve doğalgaz, ulaşım sektöründe çalışan esnafa mazotta ÖTV indirimi ve kamu kuruluşlarının ticaret yapmaması gibi konular yer aldı.

Adlıhan Dere, "Ulaşım esnafına taksi alımında ÖTV desteği, mobilya, beyaz eşyada ÖTV indirimi ve en önemlisi Halkbank aracılığıyla esnafımıza sağlanan düşük faizli esnaf kredilerindeki plasmanların artırılması gibi esnafın ayakta kalması için yapılan düzenlemeler ve destekler için ayrıca şehiriçi toplu taşımada KDV'nin düşürülmesi için önümüzdeki hafta torba yasaya konulması sözünü de aldığımız için Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Antalya, Güncel
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