Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri uygulanmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Dere: 'Esnafa indirimli internet tarifeleri uygulanmalı' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri uygulanmalı"

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların dijital çağa ayak uydurmalarında indirimli tarifelerin bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Başkan Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların dijital çağa ayak uydurmalarında indirimli tarifelerin bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.


Yeni düzenlemeler ve dijital çağa ayak uydurabilmek amacıyla esnaf ve sanatkarların internet ihtiyacının zorunlu hale geldiğini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yaşadığımız dijital çağda internet, artık esnafımızın olmazsa olmazı haline geldi. Her geçen gün elektronik ortamda yapılması gereken yeni düzenlemeler geliyor. Gerek e-ticaretteki esnaf sayısının artması amacıyla, gerekse e-fatura gibi zorunlu işlemler için esnafımıza yönelik indirimli internet tarifeleri yapılmalı" diye konuştu.


Dere, esnafa özel uygulanacak internet tarifelerinin esnaf ve sanatkarların dijital platformlara daha kolay ulaşmalarını sağlayacağını belirterek, "Yeni düzenlemelerle uygulanmaya başlayan birçok işlemi esnafımız internet ortamında gerçekleştirmek zorunda. Esnaf ve sanatkarlarımız, yenilikleri takip etme, kendi işlerini büyütme, reklam yapma, e-ticarete katılma, dükkanına malzeme alma gibi daha birçok konuda interneti kullanmak zorunda. Dolayısıyla elektrik, su gibi aynı şekilde internet de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldi. GSM operatörleri, maliyetleri artan ve ödemesi olan esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri uygularsa, iyi bir teşvik olacaktır" dedi. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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