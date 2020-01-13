Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dere: 'Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı' - Son Dakika

Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı"

6 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların artan maliyetlerinin yanında stopaj vergisinin de ağır bir külfet oluşturduğunu belirterek stopaj oranlarının düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Dere:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların artan maliyetlerinin yanında stopaj vergisinin de ağır bir külfet oluşturduğunu belirterek stopaj oranlarının düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.


Esnafın üzerinden stopaj yükünün kaldırılmasının oldukça önemli olduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "İş yerleri kiralarında, kira gelirinden doğan stopaj vergisi esnafımızın değil iş yeri sahibinin ödemesi gereken bir vergi. Yeni yılda esnafımızın üzerinde haksız yere yük olan ve ağır bir külfet oluşturan kiranın yüzde 20'sinin yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20'nin de üzerine çıkan bu stopaj oranı yüzde 5'e düşürülmeli ya da stopajı esnafımız değil, asıl ödemekle yükümlü olan iş yeri sahibi ödemeli" dedi.


"Oranlar düşürülmeli ya da tamamen kaldırılmalı"


Dere, stopaj vergisinin esnaf üzerinde ağır bir külfet oluşturduğunu aktararak, "Kira gelirlerinden doğan vergiyi yani stopajı, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekiyor. Fakat dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkarımız kar da etse zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 20'nin de üzerine çıkan oranla bu verginin yükü dükkan açmak isteyen ya da kiralık dükkanda iş yapan esnafımızın üzerine kalıyor. Zaten maliyetleri artan esnafımız için çok büyük haksızlık ortamı oluşuyor. Bu nedenle, artık yeni yılda esnafımız bu yükten kurtarılmalı. Esnafımızın sırtında bir kambur olan stopaj vergisi asıl ödemesi gereken dükkan sahibinden alınmalı" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı
Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü - Son Dakika
00:12 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
00:10 Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2020 - Son Dakika
23:59 Başkent'te sokakta kalan gence valilik sahip çıktı - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 00:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]