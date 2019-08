Başkan Deveci: "Atakum'da dayanışmayı sağladık"

Başkan Deveci: "Atakum'da dayanışmayı sağladık"SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum'da dayanışmayı sağladık.

Başkan Deveci: "Atakum'da dayanışmayı sağladık"

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum'da dayanışmayı sağladık. Bugün de burada onu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde Atakumlular her gün bayram yapacak. Hep böyle geçmeyecek. Hep Atakum'un sıkıntılarını anlatmayacağız" dedi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci, Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Başkan Deveci, ardından da İYİ Parti Atakum İl Başkanlığı ile İYİ Parti İl Başkanlığı'na gitti. Başkan Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci ardından Atakum Yalı Kafe Restoran'da Atakum Belediyesi çalışanları, aileleri ve Atakumlularla bir araya geldi. Bayramlaşmaya yoğun ilgi gösteren Atakumlular, güzel havanın da tadını çıkararak keyifli bir bayram günü geçirdi. Yalı Kafe Restoran'daki bayramlaşmaya Samsunlu ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz de katılarak Başkan Deveci ve ailesiyle görüştü.

"Bayram Atakum'da güzel"

Bayramın kendisinin güzel olduğunu ifade eden Başkan Deveci, "Bayram Atakum'da olunca daha da güzel. Bugün burada Atakumlularla bayramlaştık. Hem konuştuk hem de hayallerimizi paylaştık. Pek çoğunun gözlerine baktığımda hayallerini görebiliyorum. Geçen bayram da demiştim yılda iki bayram bize yetmez. Atakum'da her gün bayram. Önümüzdeki günlerde Atakumlular her gün bayram yapacak. Hep böyle geçmeyecek. Hep Atakum'un sıkıntılarını anlatmayacağız. Atakum'un güzel geleceğini Türkiye ile paylaşacağımız günler olacak. O günler de çok uzakta değil. Atakum'da dayanışmayı sağladık. Bugün de burada onu yaşıyoruz. Arada bir sahile çıkıp yürüyorum, sokağa çıktığımda bu dayanışmayı görüyorum. Atakum'da dayanışma var, bunu kurumsallaştıracağız. Komşuluk hukukunu kuracağız. Bu benim projelerimden birisiydi, seçimden önce hep vurguladım. Eğer komşuluk hukukunu kurabilirsek, kentte demokrasiyi oluşturabiliriz. Kentte demokrasi olunca, ülkede de zaten demokrasimiz kurumsallaşır. Herkesin bayramını kutluyorum. Önümüzdeki günlerin de bayram güzelliğinde olmasını diliyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kurbanlıklardan artakalanlar, TIR'dan caddeye döküldü

Ünlü sunucu Nazlı Çelik, yeşil elbiseli bayram pozuyla hayran bıraktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş