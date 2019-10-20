Son Dakika Haberleri: Başkan Deveci: "Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız"
Son Dakika Güncel Başkan Deveci: 'Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız'

Başkan Deveci: "Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız"

40 dakika önce

'Engelsiz Yaşam Alanı'ırı açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Önümüzdeki ilk fırsatta çok gecikmeden yukarıdaki alanda 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız" dedi.

Başkan Deveci:

'Engelsiz Yaşam Alanı'ırı açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Önümüzdeki ilk fırsatta çok gecikmeden yukarıdaki alanda 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız" dedi.


Atakum Belediyesi tarafından desteklenen Engelsiz Yaşam Panayırı açılışı, Yaşam Park'ta yapılan törenle açıldı. Açılış törenine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, stantları gezerek engellilerle tek tek ilgilendiler. Açılışta konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçeye engelsiz yaşam alanı kazandıracaklarını ifade ederek, "Önümüzdeki ilk fırsatta çok gecikmeden yukarıdaki alanda 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız. Buna benzer parklarda sizi sıkıştırmayacağız. Samsun'un iş adamlarını, uluslararası ilişkisi olan dernekleri, STK'ları, odaları ve her birini buraya ayrı ayrı çağırıyorum. Hiçbirimizin garantisi yok. Bu gibi yerlere bugün değilse de yarın ihtiyaç olunabileceği düşüncesiyle bu kardeşlerimize el uzatarak Türkiye'de örnek Engelsiz Yaşam Alanı oluşturmamız gerekiyor. Biz hayal ve proje olarak buna hazırız. Maddi olanaklarımız sınırlı. Bu panayırın oluşumunda Atakum Belediyesi'nin cebinden bir şey çıkmadı. Buna benzer etkinlikleri yapabiliriz. Atakum da bu zaten. Kent bu olmalı. Atakum farkını burada ortaya çıkarmalı" dedi.


"Benim yakamı bırakmayın, tembelliğe alıştırmayın"


Vatandaşlara verdikleri oyun hesabını sormalarını isteyen Başkan Deveci, şunları söyledi:


"Buna benzer 4-5 etkinliği hafta sonuna sığdırdık. Hafta içi de birçok kültürel etkinliğimiz vardı. Bu kış dahil, önümüzdeki yaz her gün bir etkinlik olacak. Atakum bir kültür-sanat kenti olacak. 'Atakum Belediye Başkanı olursam, benim elim bütün Atakumluların omzunda olacak' demiştim. Onu yerine getireceğim. Her sorunu çözmeye çalışacağız. Çözemiyorsak da her sorunun, sorun sahibiyle birlikte üstleneceğiz. Benim de yakamı bırakmayın. Tembelliğe alıştırmayın. Verdiğiniz oyun, verginin hesabını sorun. Benden öncekilere ve sonrakilere de hesap sorun. Atakumlu olmaya bu yakışır. Bunu yaparsak çağdaş, medeni bir kent oluruz. Komşuluk hukukunu güçlendirmiş oluruz. Kent kültürünü bir araya getirmiş oluruz. Ülke demokrasisine ve kalkınmasına Atatürk'ün şehri Samsun'dan ses vermiş oluruz."


Panayırda ayrıca engellilere yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı. - SAMSUN

Cemil Deveci, Samsun, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:49:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Deveci: "Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]