Başkan Deveci: " Atakum'da temizlik hizmetinin kalitesi artacak"

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediyenin şeffaf bir şekilde gerçekleştireceği yeni ihaleyle Atakum'da temizlik hizmetinin kalitesinin artacağını belirtti.

Atakum Belediye Meclisi kasım ayı olağanüstü meclis toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Atakum'da 3 yıl süreyle "Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması" konulu tek gündem maddesi görüşüldü. İhaleye çıkmadan önce, gerekli şartlar konusunda meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda Başkan Deveci, sayısı ve kalitesi artırılmış yeni hizmet araçlarıyla Atakum'da temizliğin nitelikli biçimde yapılacağını söyledi. İlgili madde tüm meclis gruplarının desteğini alarak açık ihale hükmünü içerecek şekilde yapılmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

"Temizlik konusunda hassasız"

Atakum Belediyesi'nin kendisine ait bir temizlik araç filosu kurulması adına uzun çalışmalar yapıldığını ancak bütçe engeline takıldıklarını ifade eden Başkan Deveci, "Temizliği sürdürdüğümüz şirketle ilgili pek çok şikayet alıyorduk. Hem araçlar eskiydi hem de sayısı yetersizdi. Şimdi gireceğimiz ihaleyle hem araç sayısı artacak hem de şikayetlerin önüne geçecek sıfır veya sıfıra yakın, yeni teknolojiye sahip araçlarla temizlik hizmetini yürüteceğiz. Daha önce 14 araç vardı, şimdi en tasarruflu haliyle 22 aracımız olacak. Aynı zamanda bizim için çok önemli olan, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek 'Çöp aktarma istasyonu' da olacak. Normal şartlarda çöp araçları 40 kilometre uzaklıktaki alana çöpleri boşaltırken, artık bir tır Atakum'da çöpleri toplayıp o alana götürebilecek. Şartlarımızı hazırladık, maliyetimizi hesapladık. Usulüne göre ihaleye çıkıyoruz. Herkes hesabını iyi bir şekilde yapıp ihaleye girebilir. Meclisimizin gözetiminde, kamuoyuna açık, şeffaf, net bir şekilde olacak. Bu kentin temizliğinde hassas olduğumuzun ifadesinden geri adım atmaksızın bu ihaleyi yapacağız" diye konuştu.