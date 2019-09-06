Son Dakika Haberleri: Başkan Deveci: "Belediyenin belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta"
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Başkan Deveci: "Belediyenin belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta"

1 saat önce

Başkan Deveci: "Belediyenin belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta"SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Belediyenin, belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta.

Başkan Deveci: "Belediyenin belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta"

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Belediyenin, belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta. Bu size aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor" dedi.

Zabıta teşkilatının temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 193'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi önünde kutlama programı düzenlendi.

"Sorumluluğunuz büyük"

Zabıta teşkilatının müthiş bir tarihi ve birikimi olduğunu ifade eden Başkan Deveci, "Tam 193 yıl olmuş. O zaman da şu anda yaptığınız görevleri yapıyordunuz. Sağlık, ruhsat, asayiş, şehrin dizaynı gibi her türlü görevleriniz bulunuyordu. Zabıta yönetmeliğiniz gayet açık. Ama bu zamana dek ihmal edilmiş. Belediye şirketleri üzerinden alınan personellerle kotarılmaya çalışılmış. Bir günde değil ancak giderek bunu da düzelteceğiz. Hukukunuz olacak, iç denetim meslek eğitimi vereceğiz, diğer kurumlarla iş birliği yapacağız. Zabıtanın görevleri kentte yaşayan insanlarca da fazla bilinmiyor. Belediyenin, belediye başkanından sonra en temel birimi zabıta. Bu size aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. Gününüz kutlu olsun. Her birinize başarı diliyorum" dedi.

Programa ayrıca, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Ercan Aksu, zabıtalar ve birime bağlı memurlar katıldı.

Samsun, Atakum, Zabıta, Eylül, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:56 Kaynak: İHA
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