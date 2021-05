Başkan Deveci: "Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız" - Son Dakika

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünü coşkulu bir etkinlik dizisiyle kutladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Gençlerin enerjisi ve Kuva-yi Milliye ruhu ile Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Atakum Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Milli Mücadele dönemini başlatmasının 102. yıl dönümünde coşkulu bir etkinlik dizisine imza attı. Daha önceki 19 Mayıs kutlamalarında Kuva-yi Milliye sahnesine dönüştürülen tır, bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'na dönüştürülerek caddelerde dolaştı. Üstü açık otobüsün de yer aldığı etkinlikle bayram sevinci yurttaşların pencere ve balkonlarından sokaklara taştı.

Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirdiği törene katıldı. Törende aynı zamanda CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP il ve ilçe örgütleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ve çok sayıda yurttaş yer aldı.

Temsili Bandırma Vapuru caddelerde

Gün boyu süren coşkulu kutlamalar sabah saatlerinde temsili Bandırma Vapuru'nun Atakum caddelerinde yola çıkmasıyla başladı. Çeşitli dekorlar sayesinde Bandırma Vapuru'na benzetilen tır dorsesinde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan kahramanları temsil eden figüranlar gün boyunca caddelerde dolaşarak yurttaşları selamladı. Marşlar çalarak bayram coşkusunu taşıyan temsili Bandırma Vapuru'nu caddelerde gören yurttaşlar ise şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de temsili Bandırma Vapuru ile Atakum sokaklarında turlayarak yurttaşların bayramını kutladı.

Unutulmaz bir bayram daha

Atakum Belediyesi'nin pandemi nedeniyle bayram kutlamalarını sokağa taşıdığı üstü açık otobüs 19 Mayıs'ın 102. yıldönümünde de Atakum'un mahallelerini tek tek dolaştı. Atakum Belediyesi önünden hareket eden kutlama otobüsü, kentin sokaklarında marşlar çalıp bayram sevincini üst seviyelere taşıdı. Yurttaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarıyla 19 Mayıs coşkusuna eşlik etti. Gündüz saatlerinde kilometrelerce yol alan ve yurttaşların yoğun olarak yaşadığı toplu konutlarda DJ İnanç Seven'in verdiği kısa konserlerle Atakum'a yayılan bayram coşkusu doruk noktalara ulaştı. Akşam saat 19.19'u gösterdiğinde ise Atakumlular balkonlarında İstiklal Marşı'nı söyledi.

"19 Mayıs Samsun için önemli"

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hem Samsun hem de Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs deyince akla Mustafa Kemal Atatürk gelir; Samsun, Milli Mücadele ve Türk gençliği gelir. Türk kurtuluş mücadelesinin, Anadolu kurtuluş mücadelesinin içinde bulunduğu coğrafyada, bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere öncülük etmesi nedeniyle o ülkeler için de 19 Mayıs çok önemlidir. 19 Mayıs, kurtuluş mücadelesi veren tüm ülkelerin ilk ulusal kurtuluş adımının atıldığı, ulusal kurtuluş bilincinin oluştuğu ve bu bilinçle kurtuluşun ve kuruluşun sağlandığı bir örgütlenme modelidir. Anadolu'daki Kuva-yı Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin dünyada bir başka örneği yok. Yüzyılın tarihi, 19 Mayıs 1919'dan sonraki sürecin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutku'nda an be an, gün gün kurtuluş ve kuruluş süreci yazılıdır. Yakın tarihimiz belgelidir" dedi.

"Atatürk, hakkında en çok kitap yazılan lider"

Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünyadaki liderler arasında hakkında en çok kitap yazılan ve araştırma yapılan lider olduğunu söyleyen Başkan Deveci, "Ve o da Türkiye kuruluş mücadelesinin lideridir; bizim Cumhurbaşkanımızdır, Atamızdır. Bize, Türk gençliğine ve bizim dışımızda benzer tarihe sahip tüm milletlere yaşam boyu takip edilebilecek kalıcı yol haritası olan Nutuk'u, kurtuluş ve kuruluş sürecinde o mücadelenin belgeselini bırakmıştır. Bu bayramı ve Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Hep söylüyorum, bizim kuşağımız Atatürk'ün emanetine iyi bakamadı. Özellikle şimdiki gençlere rahat ve mutlu bir şekilde yaşanacak Cumhuriyet bırakamadık. Bizim deneyimimiz, gençlerin enerjisi ve Kuva-yı Milliye ruhu ile birlikte Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti ve onun ilkelerini, ilelebet sonsuza kadar yaşatacak güçte ve kararlılıkta, tüm kurumlarıyla yeniden buluşturacağız. 'Biz varız' diyeceğiz ve Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu.

"Atakumlular, Atatürk'ü selamlıyor"

Başkan Deveci, Atakum Belediyesi'nin başta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmak üzere tüm milli bayramları özel olarak kutladığını belirterek, "19 Mayıs'ın 100. yıldönümünde de ciddi etkinlikler yapmıştık. Özellikle bu pandemi döneminde Kuva-yı Milliye TIR'ıyla tüm Atakum'u dolaşıyoruz. Atakumlular da Atalarını seviyorlar; balkonlara hatta çatılara çıkıp ellerinde bayrakları kucaklarında çocukları Kuva-yı Milliye TIR'ını, onun şahsında Mustafa Kemal Atatürk'ü selamlıyorlar. Bir de 100. yılda, Yüzyılın Rotası adında dijital bir program uygulamıştık ve çok etkili olmuştu. İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir o yolu takip etmişti. Aynı rotanın yanı sıra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dünyanın her yerinden çok sayıda gencin katıldığı bir dijital forum oluşturduk. Yüzyılın Rotası ile birlikte yaklaşık 5 bin genç bu dijital foruma katılıyor. Türkiye'nin siyaset, sanat, bilim yazın ve iş alanlarında başarılı isimleri gençlerle dijital platformda buluşuyor; herkes kendi başarı hikayesini anlatıyor ve gençler onlara soru soruyor. Bu şekilde 19 Mayıs coşkusunu, Cumhuriyetin ilkelerini bir kez daha farkındalık yaratarak gençlere ve unutma eğiliminde olanlara hatırlatıyoruz. Yüzyılın Rotası'na Kurtuluş Yolu'ndaki tüm büyükşehir belediye başkanlarımız katıldılar. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da katıldı ve paylaştı. Onlar da gençlerle birlikte olacaklar. Tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Türkiye'de 'Ben varım. Benim sözüm var' diyen hem gençler hem de başarılı isimler gençlerle deneyimlerini paylaşarak Kuva-yı Milliye ruhunu yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracaklar. Bu bayramlar da ona aracılık ediyor" sözlerini kaydetti.

Halk TV özel yayını, Samsun'da

Atakum'da gerçekleştirilen etkinlikler Halk TV canlı yayını aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaştırılırken, Halk TV'nin başarılı programcısı, Gazeteci ve Yazar Serhan Asker, "Görkemli Hatıralar" programını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da bir ulusun bağımsızlık mücadelesi için ilk adımı attığı Tütün İskelesi'nde ekrana getirdi. Canlı yayınlanan 19 Mayıs özel programına ise Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türk Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan ile Yazar ve Araştırmacı Erol Mütercimler katıldı. Programın yapıldığı Tütün İskelesi ve çevresinde ise bayram kutlamaya gelen yurttaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yüzyılın Rotası'na büyük destek

Atakum Belediyes'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük gençlik forumu da başladı. Forumun büyük sürprizi ise 18 Mayıs gecesinde sosyal medyada yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yüzyılın Rotası'nda olduklarını açıklayarak gençleri foruma davet ettiler. Gençlik forumunda 19-20 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin yetiştirdiği birbirinden değerli 55 konuşmacı, bin profesyonelle 10 binden fazla birebir görüşme yapacak; sanat, siyaset, ekonomi, bilim alanında öncü isimler de gençlerle gerçekleştireceği panellerle geleceğe ışık tutarak genç beyinlere ilham verecek. Aynı zamanda Yüzyılın Gençlik Forumu'nda, deneyim paylaşımlarının yanı sıra katılımcı şirketlerle yapılacak sponsorluk anlaşmaları neticesinde 102 gence yeni yüzyıla güçlü adımlar atabilmeleri için burs imkanı da sağlanacak. - SAMSUN