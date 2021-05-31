Başkan Deveci'den belediye emekçilerine teşekkür - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atakumluların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için yoğun mesai harcayan belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle, yurttaşların evlerinden çıkamadığı bu süreçte organize ettiği kutlama etkinlikleriyle milli bayramların coşkusunu evlere taşıyan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yoğun mesai harcayan belediye çalışanlarına ve etkinliklere katkı sağlayan gönüllülere teşekkür belgesi takdim etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin ateşini yaktığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümünde, hem dijital platformlarda hem de Atakum'un sokaklarında düzenlediği etkinliklerle bayram coşkusunun yaşanmasına katkı sağlayan Atakum Belediyesi emekçilerini unutmayan, Başkan Deveci düzenlenen merasim ile personele teşekkür belgelerini takdim etti.

Tüm milli bayramları önemsediklerini ancak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın öneminin ve yerinin farklı olduğunu söyleyen Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi, 19 Mayısları büyük bir coşkuyla kutluyor. 100. yılında, geçen sene 101. yılında ve bu sene 102. yıldönümünde aynı coşkuyla kutladık. Atakum adını atasından alıyor. Samsun ilk adım kenti. Bunun bizlere yüklediği sorumluluklar var. O nedenle 19 Mayıs'ı ve diğer milli bayramları coşku içerisinde kutluyor, Atakumluların da bu heyecana ortak olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok önemsiyoruz. Çünkü 19 Mayıs olmasaydı diğer milli bayramlar olmayacaktı. O nedenle 19 Mayıs coşkusunu Atakum'dan, Samsun'a ve tüm Türkiye'ye her sene yansıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm Atakum'da coşkuyla kutlanması için hummalı bir hazırlık yaparak, pandemi kısıtlamalarının sürdüğü bu süreçte Atakumluların milli bayram coşkusunu evlerine taşıyan Atakum Belediyesi personelini unutmayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, etkinliklerde görev alan tüm personele tek tek teşekkür belgelerini takdim etti. - SAMSUN