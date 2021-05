Başkan Deveci'den çağrı: "Herkes denetlesin, şeffaf olalım" - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'ne başlatılan icra takibi ve akabindeki iddialar üzerine tüm Türkiye'ye, iktidar ve muhalefet partilerine şeffaflık çağrısı yaparak, "Tüm komisyonlarda, encümende her yerde her partiden yetkili olsun. Herkes gelsin denetlesin ve şeffaf olalım. Bu ülkede hukuk, demokrasi, şeffaflık ancak böyle kurulur" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda 8 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Filistin için tek yürek

Meclis oturumu başlangıcında Atakum Belediye Meclisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin ortak kınama mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Atakum Belediye Meclisi olarak, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öncülüğünde, tüm devletleri bu zulmü durdurma noktasında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Bizler bu zulüm karşısında sessiz kalmayacak ve kardeş Filistin Halkının haklı bağımsızlık mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğiz."

"Türkiye, aktif rol almalı"

Parti grupların ortak açıklamasına katıldığını ifade eden Başkan Deveci, "Barıştan, hukuktan, insanlıktan yana sürekli cümleler kuran dünyanın gözü önünde, 70 yıldır bir nesil yok edilmeye çalışılıyor. Ancak bir şey daha var; Filistin'de toplumsal birlik sağlanamamış durumda, iki ayrı grup var. Araplar zaten kırk parça. Bu görev Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti o coğrafyada aktif rol almalıdır. Çünkü dünyanın gözü önünde 70 yıldır bir coğrafyayı sürekli sömürüyorlar. Bir nesli yok ediyorlar, kınamayla bunun önüne geçemeyiz. Daha aktif, daha dinamik bir tedbir almamız gerekiyor. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşer" diye konuştu.

Başkan deveci, 19 Mayıs programını açıkladı

19 Mayıs 1919'un tarihte çok önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Deveci, "Ayrıca kentimiz için de çok önemli bir tarih. 19 Mayıs deyince akla Samsun geliyor, Türk gençliği geliyor. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliyor. Şu an Filistinlilerin verdikleri ulusal Kurtuluş Savaşı başlangıcının ilk adımının 102. yıldönümü. Biz Atasının adını taşıyan bir ilçe olarak, kendimize edindiğimiz görevden yola çıkıp geçen yılki kutlama programımız olan Yüzyılın Rotası'nın yineliyoruz. Bu defa da bütün dünya çapında büyük bir dijital platform kuruyoruz. Türkiye'nin en büyük dijital gençlik formu Yüzyılın Rotası programı tüm dijital platformlardan, televizyonlardan takip edilebilecek. Türkiye'nin önde gelen iş, siyaset, sanat ve bilim insanlarının katıldığı etkinlik gerçekleştiriyoruz. Önceki programımız yaklaşık 9 milyon kişiye ulaşmıştı. Bu defa 25-30 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu andan 4.5 milyon kişiye ulaştık. Hem 19 Mayıs konusundaki duyarlılığımızı dünyaya haykırmak istiyoruz, hem de Atakum Belediyesi'nin 19 Mayıs'a ve onun ruhuna cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıktığını dosta düşmana herkese göstermeye çalışıyoruz. O gün bir başka etkinliğimiz iki etkinliğimiz daha var. Gelenekselleştirdiğimiz, Kuva-yı Milliye ruhunu sokaklarımıza taşıyacak Kuva-yı Milliye TIR'ımız ile Atakum'u dolaşacağız. Herkes pencerelerinden, balkonlarından bayramı kutlayacak. Bir de Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük araştırmacılarından Sinan Meydan burada konuğumuz olacak. Halk TV aracılığıyla canlı yayın yapacağız. Samsun'da bundan 102 yıl önce yükselen sesi, 'Biz buradayız. Karalığımızdan bir şey kaybetmedik' diyebilmek için bir kez daha haykıracağız. Buradan yükselen ses Filistinli kardeşlerimize de dayanışma sesi olacak" diye konuştu.

Şeffaflık vurgusu

Atakum Belediyesi'ne karşı başlatılan icra takibi ve akabinindeki iddialar üzerine Atakum Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunun araştırma komisyonu kurulması önerisini değerlendiren Başkan Deveci, "Bir adım daha ileri gidiyorum. Sevgili basın mensupları her kelimemin altını çiziyorum. Sizler de kaydedin. Bu meclisi Birinci Meclis gibi değerlendirelim. Tüm komisyonlarda, encümende her yerde her partiden yetkili olsun. Herkes gelsin denetlesin ve şeffaf olalım. Tüm Türkiye'ye, iktidara da muhalefete de çağrımdır. Bu ülkede hukuk, demokrasi, şeffaflık ancak böyle kurulur. Evet o iki arkadaş benim büromda ben avukatlık yapıyorken staj yaptılar. Benimle beraber çalıştılar. Ben Atakum Belediye Başkanı olduğumda baroyla, vergi dairesi ile bağım kesildi. Hukuken ve fiilen avukatlık yapamıyorum. Büro benim. Mülkü bana ait. 30 yıllık bir hukuk bürosu. Buradan ayrıldığımda yine oraya gideceğim. Eski düzenimi bir daha kuracağım. Arkadaşlar, Samsun'da büro giderlerini kendi aralarında paylaşan, onların deyimiyle büro masraf ortaklığı yapan 60'ın üzerinde büro var. Bu iki arkadaş da böyle çalışıyor. Ben o arkadaşın yerinde olsaydım, Atakum Belediyesi'ne karşı bir icra takibi yapmazdım ya da başkanına bilgi verirdim. Durumu bu olaydan sonra öğrendim. Bir protokol imzaladık ve satış işlemini kaldırın dedim. Belediye yetkili birimleri ihaleyle satacaklar, o ve ondan sonraki alacaklara borçları ödenecek. Orada disiplin yönünden baro da bir inceleme yaptı, ben de inceletiyorum. Siz de inceleyin. Benim tabelayı değiştirmeye ihtiyacım yok. Tabeladan korkum yok. Tabela benim. Benim bu şehirde yüze yakın stajyerim var. Bunlardan biri de iktidar partisinin il başkanı. Karşı karşıya siyaset yapıyoruz. Onun ruhsatının altında benim imzam var. Bir ortaklığımız var. Bir ahlaki zeminimiz var. Bir usta çırak ilişkimiz var. Yani siyaseten beni eleştiremeyecek mi? Atakum Belediyesi'ne karşı dava alamayacak mı? Benim stajyerim diye Atakum Belediyesi'ne karşı bir dava almayacak mı? O gazeteci arkadaşa da anlattım aynı şeyi. O gazeteciye başka bir dosya göndereceğim. Gazeteciyse, o gazetesinde yazacak. Eğer gazetesi işten atıyorsa ben Atakum Belediyesi'nde işe alacağım. Söyledim kendisine de. Türkiye böyle şeffaflaşır. Sözümün arkasındayım. Gruplar değerlendirsinler. Bundan sonraki süreçte hiç oylama olmaksızın adil, herkesi içine katan ortak bir şekilde birbirimizi denetleyelim. Atakum'da ve Samsun'da ticaret yapan kimsenin, kimse hakkında aklında bir tereddüt yahut kuşku olmasın" şeklinde konuştu. - SAMSUN