Başkan Deveci'den hayırseverlere çağrı: "Bugün değilse ne zaman el uzatacaksınız?" - Son Dakika
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Başkan Deveci'den hayırseverlere çağrı: "Bugün değilse ne zaman el uzatacaksınız?"

6 saat önce

Korona virüsle mücadele acil eylem planı kapsamında çalışmalarını sürdüren hijyen timine destek ziyaretinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, saha ekibi ile bir araya geldi.

Başkan Deveci'den hayırseverlere çağrı:

Korona virüsle mücadele acil eylem planı kapsamında çalışmalarını sürdüren hijyen timine destek ziyaretinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, saha ekibi ile bir araya geldi. Kentte evinden çıkamayan ve yardıma muhtaç durumdaki yurttaşların gıda ve insani desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Deveci Samsunlu hayırseverlere, "Bugün elinizi uzatmayacaksanız ne zaman uzatacaksınız? Toplumsal dayanışmaya, sizin birikiminize ihtiyaç var. Yardıma muhtaç yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize elinizi uzatın" çağrısında bulundu.


Atakum'un dört bir yanında planlı dezenfeksiyon çalışmaları yürüten hijyen timi ile Pelitköy Mahallesi'nde bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediyenin korona virüsle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi, Samsunlu hayırseverlere toplumsal dayanışma çağrısı yaptı. Kentte evinden çıkamayan ve yardıma muhtaç yurttaşlar bulunduğunu hatırlatan Başkan Deveci, Atakumlu hayırseverlerin sağlayacağı gıda ve insani ihtiyaç malzemelerinin belediye ve gönüllü gençler tarafından tutanak karşılığında adresten alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti. Atakum Belediyesi'nin koordine edeceği bu uygulamaya destek olmak isteyen yurttaşların, 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı'na ulaşarak ekiplerle iletişime geçebileceğini söyledi.


Çalışanların ekonomik olanakları artacak


Sahada çalışan dezenfeksiyon ekiplerinin mücadeleyi zor koşullarda sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi korona virüsle mücadele sürecini tüm ekipleri ile sürdürüyor. Temizlik ve park bahçe ekiplerini takviye ediyoruz. Valilik ve kaymakamlığın koordinasyon için oluşturduğu bir WhatsApp grubu var. Orada şöyle bir çağrıda bulundum, bu süreçte en çok risk altında bulunan grup, sağlık çalışanlarından sonra belediye temizlik hizmetleri çalışanları oluyor. Onların da ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Biz belediye imkanlarının elverdiği ölçüde temizlik çalışanlarının ekonomik olanaklarını artıracağız. Sahada çalışan arkadaşlarımız eve bu kıyafetleriyle gidemeyecek, birkaç tane iş elbisesine ihtiyaç duyacak, evdeki çamaşır makinesi her gün çalışacak. Burada artı bir masraf var, onu devletin karşılaması gerekiyor. Hem bu konudaki çağrımızı Samsun Valiliği ve Atakum Kaymakamlığı'na yaptık hem de biz belediye olarak bu yardımları yapacağız. Belediye çalışanları arasından yaş, eğitim ve sağlık durumu müsait olan arkadaşlarımızı temizlik hizmetleri ve park bahçelerde görevlendiriyoruz. Çünkü burada ihtiyaç var ve ekonomik gerekçelerle yeni personel alamıyoruz. Bu bir seferberlikse diğer birimlerdeki arkadaşlar, temizlik alanında hizmet vererek bu kente karşı sorumluluklarını yerine getirebilir" diye konuştu.


Türkiye'deki belediyeler çalışmamızı örnek aldı


Devletin öncelikle 65 yaş olmak üzere herkese 'Evde kalın' çağrısı yaptığını hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "İş yerleri ve mekanlar kapatıldı. Herkese evde kalma çağrısı yapılıyor. 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşların sokağa çıkması yasaklandı ama bunların dışarıdan almaları gereken ihtiyaçları var. Bu noktada Atakum Belediyesi personeli ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, zor durumdaki hemşehrilerine yardım eli uzatmak için bir uygulama başlattı. Evinden çıkamayan dezavantajlı yurttaşlar, WhatsApp Hattı'ndan onlara ulaşıyor, temel ve insani ihtiyaçlarını bildiriyor. Ekipler de bu ihtiyaçları alıp kapıya teslim ediyor. Atakum Kaymakamlığı'nın da kendi personeli ve sivil toplum kuruluşları ile uyguladığı benzer bir süreç var. Şu anda iki koldan bu hizmet yürütülüyor. Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin oluşturduğu destek grubu, aşağı yukarı 10 gün önce hizmet vermeye başladı. Gönüllülük esaslı bu çalışma tüm ulusal medyaya yansımıştı. Ardından Türkiye'nin diğer yörelerindeki belediyeler bu uygulamayı örnek aldı ve benzer çalışmalar başlattı. Sonrasında İçişleri Bakanlığı daha organize, daha Türkiye'ye yaygın şekilde kaymakamlık ve belediyeler eşgüdümünde böyle bir çalışma başlattı" şeklinde konuştu.


" 'Benim elim senin omzunda' anlayışı ile yönetmeliyiz"


Yaşlı, hasta ve evinden çıkamayan yurttaşların ihtiyaçları olduğunu fakat bir kısmının bu ihtiyaçları karşılayacak maddi olanaklara sahip olmadığının altını çizen Başkan Deveci şöyle devam etti:


"Onlara da devletin elini, belediyenin olanaklarını açıyoruz. Talepleri olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz. Kaymakamlığın sosyal dayanışma fonları, belediyenin fonları burada kullanılıyor. Bu konuda Samsunlulara, Samsun'un hayırseverlerine bir çağrı yaptım. 'Bugün elinizi uzatmayacaksanız ne zaman uzatacaksınız? Toplumsal dayanışmaya, sizin birikiminize ihtiyaç var. Yardıma muhtaç yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize elinizi uzatın' dedim. Gıda ve diğer insani alanlara yönelik yardımların hepsini belediye koordinasyonuyla adresten alacağız ve Atakum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın adresine ulaştıracağız. Yardımda bulunmak isteyen Atakumlular, 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı'na ulaşarak ekiplerle iletişime geçebilir. Eğer ülkeyi, belediyeleri ve kentleri 'Benim elim senin omzunda' anlayışı ile yönetirsek her soruna çare olabiliriz, bu zor günleri toplumsal dayanışma içerisinde birlikte aşabiliriz. Olabildiğince az sayıda insanın zarar göreceği şekilde bu süreci geride bırakabiliriz. Bu sadece insanların sağlığını etkileyen değil Türkiye'nin tüm koşullarını baskı altına alan, ekonomik ve sosyal ağlarını etkileyen bir afet. Bu afetle ancak toplumsal dayanışma ile mücadele edilebilir. Şu anda yapmaya çalıştığımız da dayanışmaya destek olmak."


"Salgın konusunda deneyim ve birikime sahibim"


"1971 Bingöl Depremi'nin ardından bölgede bir kolera salgını yaşanmıştı. 1972 ila 1974 yılları arasında ben de o bölgede görev yapmıştım. Atakum bu konuda şanslı, ben eski sağlıkçıyım. Salgın konusunda birikim ve deneyime sahibim. İçinde bulunduğumuz süreçte bu deneyimi hissettirmeye, Atakum Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunu bu birikimle sağlamaya çalışıyoruz" diyen Başkan Av. Cemil Deveci, "Atakumlu yurttaşların alacağı bireysel tedbirler de önemli. Bu süreçte herkesin hijyen kurallarına dikkat edip kendi ve etrafındakilerinin sağlığını önemsemesi gerekiyor. Evlerimizde kalacağız. İzolasyon sadece yaşlılar için önerilmiyor. 65 yaş üstünün evlatları, torunları da dışarı çıkmayacak. Virüsün kimde ve nerede olduğu belli değil. Herkes bunu taşıyıcı olarak ev ortamına götürebilir. Bilim Kurulu ve doktorların uyarıları dikkate alınmalı. 'Bana bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Nisan sonuna kadar olabildiğince evlerimizden dışarı çıkmayacağız" açıklamasında bulundu.


Toplumsal dayanışma göstermeliyiz


Sokak canlılarının tüm Atakumluların komşusu ve hemşerisi olduğunu hatırlatan Başkan Deveci, "Bu süreçte sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yurttaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate alıyoruz. Sokak canlılarının salgın dönemimden olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yeni mama hazneleri ile beslenme noktalarını artırdık ve dolu olmaları için çaba gösteriyoruz fakat bu sadece belediyenin değil bu kentte yaşayan herkesin sorumluluğu. Bizim yetişemediğimiz yerlerde mama haznelerinin doldurulması gerekiyor. Toplumsal dayanışmayı gerektiren bu mücadele sürecinde, tüm Atakumlulara hayatın her alanında komşuluk hukuku gereği sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği çağrısını yapıyorum. 'Ben evdeyim, iyiyim, sağlığım yerinde' demeye hiçbirimizin hakkı yok. Üzerimize düşeni görev bilerek yerine getireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Cemil Deveci, Türkiye, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:52 Kaynak: İHA

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