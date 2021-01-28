Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: "Artık yeter demeliyiz" - Son Dakika

Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: "Artık yeter demeliyiz"

28.01.2021 16:39

Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: "Artık yeter demeliyiz" Başkan Deveci'den Atakumlu genç kadının cinayetine tepki Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, vahşi biçimde katledilen Atakum ikametli Arzu Aygün cinayetine tepki gösterdi.

Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: "Artık yeter demeliyiz"

Başkan Deveci'den Atakumlu genç kadının cinayetine tepki

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, vahşi biçimde katledilen Atakum ikametli Arzu Aygün cinayetine tepki gösterdi. Toplumun kadın cinayetlerine karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Deveci, "Bu şiddete 'Artık yeter' demeliyiz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ikamet ettiği Atakum'daki evinden son defa 17 Aralık'ta ayrılan, 42 gün sonra da ormanlık alanda cesedi bulunan ve tüm Türkiye'yi sarsan Arzu Aygün cinayetine tepki gösterdi. Genç kadına Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyen Başkan Deveci, "Kadın, erkek birlikte "Artık yeter" dememiz lazım. Birlikte 'Kadına şiddete hayır' diyemeyeceksek, bu şiddeti durduramayacaksak demokratik bir aile oluşturamayız, sevgi dolu bir yuva kuramayız, içinde kültürü olan bir kent oluşturamayız, demokratik hukuk devletini ve komşuluk hukukunu kuramayız" diye konuştu.

"Eşit bir toplum oluşturmalıyız"

Türkiye'de her gün ortalama 3 kadının eşi, eski eşi veya bir yakını tarafından katledildiğini belirten Başkan Deveci, "Ciddi bir toplumsal duyarlılık var, kadınlar ayakta ama bunu engelleyemiyoruz. Bu kez de genç, henüz 35 yaşında bir hemşerimiz yine akrabası olan bir erkek tarafından katledildi ve cesedi hunharca çuvalın içerisinde koyulmuş bir halde ormanda bulundu. Kadın, erkek birlikte "Artık yeter" demek lazım. Birlikte 'Kadına şiddete hayır' diyemeyeceksek, bu şiddeti durduramayacaksak demokratik bir aile oluşturamayız, sevgi dolu bir yuva kuramayız, içinde kültürü olan bir kent oluşturamayız, demokratik hukuk devletini ve komşuluk hukukunu kuramayız. Eğer bunları istiyorsak önce eşit bir toplum yaratacağız. Bunun birinci koşulu kadına saygı duymaktır. Bu toplum bunu yapmalı. Bizim kültürümüzde ve geleneklerimizde bu var. Ama günde 3-4 kadın cinayeti ne demek? Bunu artık durdurmalıyız. Bu, benim Atakum Belediye Başkanı ve bu kentte komşuluk hukukunu kurma iddiasında olan Cemil Deveci olarak çağrım. Bu konuda duyarlı olmalıyız. Sadece kadınların değil, erkeklerin, gençlerin, yaşlıların; toplum olarak hepimizin görevi bu. Toplumda eşitliği, kardeşliği, saygıyı ve sevgili kurumsallaştırmalıyız ve bu şiddete 'Artık yeter' demeliyiz" şeklinde konuştu.

"Atakum'da kadın dayanışma merkezi kuruluyor"

Atakum'da kadına karşı şiddete yönelik duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Deveci, "Biz kadın dayanışma derneklerinin tümüyle işbirliği yapıyoruz. Buna benzer kadına şiddete ilişkin farkındalık yaratmaya çalışan, buna karşı çıkan sivil toplum örgütlerinin tümüyle işbirliğimiz var. Geçenlerde UCİM ile buna benzer bir etkinlik yaptık. Onun başkanı da Türkiye'nin her tarafında yüreklice mücadele ediyor. Kadına şiddeti engelleyebilecek İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasıyla ilgili uyarıları sürekli olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Ben Cemil Deveci olarak 30 yıllık avukatlık hayatımda bu konuda hassas, eşitlikçi, duyarlı bir kimlik sergilemeye çalışıyorum. Aynı şekilde Atakum Belediyesi ve çalışanları da kurumsal olarak bu duyarlılığı taşıyor. Bu duyarlılığın tüm topluma nüksetmesi ve toplumun da sahiplenmesi gerekiyor. Diğer yandan Atakum Belediyesi'nin Kadın Dayanışma Merkezi oluşturma çalışması var. O çalışmalarımızı pandemi geciktirdi biraz. O alanda hem buna benzer olayların olmaması için eğitim faaliyetleri sürdüreceğiz. Uzmanlarımızla birlikte hem de buna benzer olaylarla karşılaşmış kadınlarımıza kol kanat gereceğiz, sahipleneceğiz. Hem belediye hem devletin diğer katmanları olarak, kadınlar kendi arasında müthiş bir dayanışma göstermesiyle kucaklayıcı, sorunlarını çözücü bir kurum oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde kurumsal olarak faaliyetlerine başlayacaklar. Dilerim onların, kentimizdeki sivil toplum örgütlerinin ve diğer kadın dayanışma kuruluşlarının başarıları buna benzer olayları azaltabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: Artık yeter demeliyiz
Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: Artık yeter demeliyiz
Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: Artık yeter demeliyiz
Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: Artık yeter demeliyiz

Cemil Deveci, Türkiye, Aralık, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Deveci'den kadın cinayetlerine tepki: 'Artık yeter demeliyiz' - Son Dakika


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