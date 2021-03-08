Başkan Deveci'den kadınlara: "Ülkenizin geleceği için birleşin" - Son Dakika

Başkan Deveci'den kadınlara: "Ülkenizin geleceği için birleşin"

08.03.2021 15:10
Başkan Deveci'den kadınlara:

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir mücadele günü olduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel ve en yürekli kadınları birleşin.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir mücadele günü olduğunu ifade ederek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel ve en yürekli kadınları birleşin. Kendinizin, çocuklarınızın ve ülkenizin geleceği için ve dünyaya örnek olan Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni yeniden tesis edebilmek için birleşin" dedi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Atakum Belediyesi'nin ve Atakum Belediyesi Kadın Meclisi'nin de çelenk sunumu yaptığı törende Cumhuriyet Halk Partisi Kadın ve Gençlik Kolları, İYİ Parti İl ve İlkadım, Atakum İlçe Başkanlıkları, Adige Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi, Disk Emekli-Sen Kadın Komisyonu, Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Samsun Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Kadınlar Konseyi Derneği Samsun Şubesi, Türk Anneler Derneği Samsun Şubesi, Soroptimist Kulübü, Samsun Tabip Odası, Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadın Kolları, Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi törende yerlerini alarak çelenk sunumu gerçekleştirdi.

8 Mart'ın tarihinde güçlü bir mücadele olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "8 Mart sadece kadınların değil emekten, demokrasiden, insan haklarından yana olan; ülkesinin geleceğini düşünen, cumhuriyet değerlerini taşıyan herkesin mücadele günü. Bugün mücadele günü. Sadece bugün de değil, ülke demokrasiye kavuşuncaya kadar, kadın erkek eşitliği sağlanıncaya kadar, aile içinde demokrasi kuruluncaya, kalplerimizde ülkemizdeki demokrasi yaşam biçimi haline dönüşünceye kadar mücadele günü. O nedenle bugünün tarihinde bundan 200 yıl önce güçlü bir mücadele var. Kadınların sendikal hak ve emek mücadelesi var. Onun adına bugünü farkındalık yaratabilmek için ayrı ve özel bir gün olarak tanımlamışız. Ama her gün bir kadın ölüyor Türkiye'de. Yılda 300'ün üzerinde kadın kocası, eşi, sevgilisi veya aile bireyleri tarafından öldürülüyor. Özellikle son 20-25 yıldır bu arttı. Geriye doğru gidiyoruz. 21. yüzyılda İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği tartışılıyorsa önümüzde önemli bir süreç var demektir. Yolumuz zor ve uzun demektir. O nedenle Türkiye cumhuriyetinin en güzel ve en yürekli kadınları birleşin. Kendi geleceğiniz için, çocuklarınızın ve ülkenizin geleceği için örgütlenin ve dünyaya örnek olan Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni yeniden tesis edebilmek için örgütlenin. Bu görev önünüzde birinci temel görev olarak durmaktadır. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Yapılan etkinliğin ardından Samsun Barosuna bağlı avukatlarda Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştir. Çelenk sunumunun ardından Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran kadınlara ekonomiye katılımda fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Deveci, Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Atakum Belediyesi personeli kadınları tek tek ziyaret ederek 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve karanfil hediye etti. Kadın personelin Atakum halkı adına gösterdiği emekler için ayrıca teşekkür eden Başkan Deveci, tüm kadınlara çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Deveci, hizmet binasına işlemlerini gerçekleştirmek için gelen ziyaretçi kadın yurttaşlarla da bir süre sohbet ederek hem günlerini kutladı hem de karanfil hediye etti. - SAMSUN

Başkan Deveci'den kadınlara: Ülkenizin geleceği için birleşin
Başkan Deveci'den kadınlara: Ülkenizin geleceği için birleşin
Başkan Deveci'den kadınlara: Ülkenizin geleceği için birleşin
Başkan Deveci'den kadınlara: Ülkenizin geleceği için birleşin
Başkan Deveci'den kadınlara: Ülkenizin geleceği için birleşin

Cemil Deveci, Emekçi, Atakum, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Deveci'den kadınlara: 'Ülkenizin geleceği için birleşin' - Son Dakika


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