Başkan Deveci: "Kimseyi kimseye muhtaç etmeden aşmaya çalışacağız" - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Muhtarlar Meclisi'nde muhtarlara seslendi. Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi'nin dayanışma ruhunu hissettirmemiz gereken aileler varsa bu konuda sizin uyarılarınızı bekliyoruz. Kendi olanaklarımızla bu zorlu süreci kimseyi kimseye muhtaç etmeden aşmaya çalışacağız" dedi.

Atakum Belediyesi Muhtarlar Meclisi, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında toplandı. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen toplantıya Atakum Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal ve Atakum'da görev yapan muhtarlar katıldı. Belediyenin devam eden çalışmalarına dair muhtarlara detaylı bilgi veren Başkan Deveci, ardından muhtarlardan gelen talep ve önerileri tek tek dinleyerek sorularına cevap verdi.

"Bu kenti beraber yönetiyoruz"

Muhtarları belediye ile iş birliğinde çok önemsediğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Sizler de göreve seçilerek geldiniz meclis üyeleri de. Belediye meclis üyeleri bana belediye çalışmalarında destek oluyor. Siz de kentin bütününde destek oluyorsunuz ve bu kenti beraber yönetiyoruz. Atakum Belediyesi kurumsal yapısını yeniden organize ediyor. İki yıl oldu, iki yıl da az bir zaman değil. Önümüzdeki süreçte büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Bu toplantıları aynı zamanda eleştirilerinizi ve önerilerinizi almak için gerçekleştiriyorum. 'Başkan öyle değil, böyle yap' demenizini bekliyorum. Kendimde bir eksik var mı, görmediğim bir yer var mı bunu görmek istiyorum. Bu şehir bizim. Muhtarıyla, belediye başkanıyla, belediye meclis üyeleriyle bütün olarak yönetilmesini istiyorum" dedi.

"Buradan dayanışmayla çıkacağız"

Atakum gibi Türkiye'nin de zor dönemden geçtiğini belirten Başkan Deveci, "Bu ülke iki çift çorabı olanın bir çift çorabını askere, iki çift fanilası olanın bir çiftini orduya göndermesiyle kuruldu. Bu ülke yoklukla kuruldu. Yine o kadar değilse de, öyle bir sürecin içerisindeyiz. O zaman buradan dayanışmayla çıkacağız. Bir kısmımız çamurda yürüyecekse, diğeri dört çekerliyle gezmeyecek. Samsunlulardan ve Atakumlulardan bu konuda anlayış ve destek görüyorum. Gıda Bankamız AtaMarket'i kurduğumuzdan bu yana, dayanışma bütçemizin önemli bir bölümünü oradan karşılıyoruz. Zaten onun mantığı da bu. Yüzlerce ailenin tüm ihtiyaçları Gıda Bankası'ndan karşılanıyor. Yaptığımız sosyal yardımların bir bölümü belediyenin bütçesinden çıkıyor, pek çoğu Samsunlu ve Atakumlu yurttaşlarımız ile iş adamlarının desteğiyle oluyor. Burada ciddi bir dayanışma kültürü var. Bu konuda herkese sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sizin de bu süreçte tespit ettiğiniz ihtiyaç sahibi, kapısını çalmamız ve Atakum Belediyesi'nin dayanışma ruhunu hissettirmemiz gereken aileler varsa bu konuda sizin uyarılarınızı bekliyoruz. Kendi olanaklarımızla bu zorlu süreci kimseyi kimseye muhtaç etmeden aşmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Köylere gelir sağlamamız gerekiyor"

Atakum'da sulanabilir alanlarda verimli bir şekilde üretim yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Deveci, "Bu konuda Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ile iş birliği yapacağız. Bildiğiniz üzere kooperatiflerimiz var, kurmuş olduğumuz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde istihdam ettiğimiz veteriner hekimlerimiz ve ziraat mühendislerimiz çalışıyorlar. Pandemi nedeniyle mahalle toplantılarına ara vermek zorunda kaldılar ama korona virüs biraz azaldığı zaman yine sahada olacaklar. Atakum'daki pazar yeri, restoran ve budanmış ağaç gibi atıklardan organik gübre üreten tesis kuracağız. Hem toprağınızı hem de toprağınızdaki ürünü besleyecek. Hayvan gübresi kadar kaliteli bir gübre olacak. Bizim tarımı daha çok desteklememiz ve köylere gelir sağlamamız gerekiyor. Ben köy çocuğuyum, bunu matematiksel olarak da hesapladım; iki tane inek, üç dört dönüm tarla, 50-60 yaşındaki bir karı koca, asgari ücretten fazla gelir elde ediyorlar. Yeter ki ürettiklerini biz pazara taşıyabilelim. Bu konuda mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz altyapı çalışmalarını hazırlıyorlar. Örneğin kırsal mahallelerimizde üretimini yaygınlaştırmak için gelir getirici, tıbbi bitkileri çoğaltmaya çalışıyoruz. Lavanta gibi katma değeri yüksek ve emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bitkileri sizlerle paylaşacağız. Çok kolay biçimde üretimi yapılabilir çilek seracılığını yaygınlaştırma üzerinde çalışıyoruz. Mahallelerimizde kadınlarımız kendi bilgileriyle dahi çok rahat üretim yapabilir. Kadın çiftçiliğine devletten de önemli destekler var. Devletten destek, bizden eğitim ve ürettiklerini pazara taşıyarak yapacağımız iş birliği ile gençlerin köyde karınlarını doyurmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN