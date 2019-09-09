Başkan Deveci: "Ruhumuzda Kuvayi Milliye var"

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada bir benzeri olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhu kurulduğundan bu yana Kuvayi Milliye ruhuna sahiptir ve bizi buraya getiren bu ruhtur" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Törende konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 9 Eylül'ün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Dile kolay tam 96 yıl. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada bir benzeri yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusunun da dünyada bir benzeri yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, O'nun döneminde, 20. yüzyılda dünyada kendi coğrafyasına, kendi bölgesine ve toplumuna liderlik etmiş olan diğer liderlerin içerisinde esas duruşa geçilen, saygı duruşunda bulunulan dünyada tek lider. Biz onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi öyle 8-10 kişinin bir araya gelip kurduğu bir parti değil. Ulusal Kurtuluş Savaşımız, Milli Mücadelemiz tam bir halk devrimidir. Dünyada bir benzeri yok. İçinden hem devrimleri ve ilkeleriyle birlikte Cumhuriyet'i çıkarmış, hem de süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni oluşturmuştur. Cumhuriyet devrimlerini devam ettiren ve kendisini kuran Cumhuriyet Halk Partisidir" diye konuştu.

"Türkiye bizi bekliyor"

CHP'nin temelinin halk hareketi olduğunu vurgulayan Başkan Deveci, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri, ruhu, felsefesi, ideolojisi Kuvayi Milliye ruhu... Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhu kurulduğundan bu tarafa bu ruha sahiptir ve bizi buraya getiren bu ruhtur. İddiayla söylüyorum, dünyada bir örneği de yoktur. Böyle bir partinin üyesi olmak elbette bize gurur ve onur verir. Biz onurlu bir partinin, onurlu üyeleriyiz. Ancak böyle bir partinin üyesi olmak bize sorumluluk yüklemez mi? İçinde bulunduğumuz koşullar kolay mı? Bize yeni baştan seferberlik emri vermiyor mu? Bu partinin üyesi olmayı hak etmişsek, 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim' diyorsak, aynaya bakacağız ve kendi sorumluluklarımızı alt alta yazacağız. Sabah evimizden çıkıp o sorumlulukların hepsini uygulayacağız. Bunun dışındaki her şey lafügüzaftır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri en başta kendi arkadaşlarını, yoldaşlarını, aldatmamak zorundadırlar. Onlarla dayanışma içerisinde olmak durumundadırlar. Gün bugün, bugün beraber değilsek yarın olmayalım. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarında, Atatürk'ün yolunda ve O'nun ışığında mücadeleye çağırıyorum. Mücadele ve Türkiye bizi bekliyor. Yolumuz açık olsun" şeklinde konuştu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, CHP'nin 96 yıllık koca bir çınar olduğunu belirtti.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise 96 yıl önce bu toprakların yetiştirdiği vatanseverlerin, emperyalizme karşı büyütülen mücadeleyi yeni ilke ve hedeflerle birleştirerek Kuvayi Milliye ruhunu bir parti çatısı altında topladığını vurguladı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de 9 Eylül tarihinin CHP için olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu dile getirdi.