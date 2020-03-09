Başkan Deveci şampiyonları kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Deveci şampiyonları kutladı - Son Dakika

Başkan Deveci şampiyonları kutladı

6 saat önce

Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar kategorisinde yarışan ekipleri, harika bir performans sergileyerek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Samsun İl Yarışması'nı zirvede tamamladı.

Başkan Deveci şampiyonları kutladı, System.String[]

Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar kategorisinde yarışan ekipleri, harika bir performans sergileyerek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Samsun İl Yarışması'nı zirvede tamamladı.


Atakum Belediyespor Halk Oyunları ekipleri, Artvin yöresi oyunu ile harika bir performans sergileyerek THOF Samsun İl Yarışması Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli kategorisini birinci, Büyükler Geleneksel Düzenlemeli kategorisini ikinci olarak tamamladı. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada 12 farklı ekip, 4 ayrı kategoride birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar ekibi, Yıldızlar düzenlemeli kategoride Samsun Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Canik Belediyesi Spor Kulübü, İlkadım Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Terme Atatürk İlkokulu Gençlik ve Spor Kulubü ekipleri arasına birinci oldu. Büyükler ekibi ise Canik Belediyesi Spor Kulübü İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Terme Atatürk İlkokulu Gençlik ve Spor Kulubü ekipleriyle yarışarak ikincilik derecesi elde etti. Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar ekipleri, başarı çizgisini yükseltip, kültürümüzü ve yöresel zenginliklerimizi ortaya koyarak elde ettiği derecelerle, Atakum'un gurur kaynağı oldu.


Yarışmanın ardından şampiyonlar, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Yalı Kafe'de bir araya geldi. Atakum'a yaşattıkları gurur nedeniyle her bir gence teşekkür eden Başkan Deveci yıldız ekibe başarılar diledi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Atakum, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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