Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı - Son Dakika

Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

08.12.2020 13:16
Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı, System.String[]

Kent gönüllülerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli evladı ile yaşam mücadelesi veren fedakar annenin öyküsünü gören Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Kent gönüllülerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli evladı ile yaşam mücadelesi veren fedakar annenin öyküsünü gören Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekiplerini harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi ailenin evi, Atakum Belediyesi tarafından yenilenerek kışa hazır hale getirildi.

Yaşam alanları yangın ve doğal afetlerde zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatan Atakum Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve olumsuz koşullarda barınmak zorunda kalan Atakumlulara da destek oluyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kent gönüllülerinin sosyal medya paylaşımlarından; hastalığı nedeniyle çalışamayan ve bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren annenin öyküsünü gördü. Kent gönüllülerinin aile için yaptığı destek çağrısını sosyal medya üzerinden yanıtlayan Başkan Deveci, ihtiyaç sahibi ailenin evindeki eksiklerin Atakum Belediyesi tarafından tamamlanacağı sözünü verdi. Başkan Cemil Deveci'nin talimatının ardından aileyi Büyükoyumca Mahallesi'nde ziyaret eden belediye ekipleri, inşası yarım kalan evdeki eksikleri belirledi, ihtiyaç listesi oluşturdu. Ekip planlaması ve malzeme temininin ardından Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, evin kışa hazır hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

Çatıdan zemine tüm eksikler giderildi

Evi kış koşullarına hazır hale getirmek için öncelikle dış sıvayı Samsun'un iklim koşullarına uygun şekilde yenileyen ekipler, tavandan su alan konutun üzerine çatı inşa etti. Böylece yağışın yoğun olduğu dönemlerde rutubetlenen ev, olumsuz koşullardan izole hale getirildi. İç ve dış kısımları boyayarak yaşam alanlarını kullanılabilir şartlara kavuşturan ekipler, engelli evladı ile zor günler geçiren annenin evini kış aylarını sorunsuz atlatabilecekleri duruma getirdi. Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Atakumlu ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü.

Göreve gelmeden önce, "Benim iki elim Atakumluların omzunda olacak" sözünü sık sık tekrar ettiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Toplum olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Anadolu'nun dayanışma kültürüne en çok ihtiyaç duyduğumuz sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Yerel yönetimler bu dönemde tarihi bir sorumluluğa sahip. Atakum Belediyesi olarak komşularımızın sorunlarını yakından izliyoruz, hızlı ve etkin çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. 'Komşuluk hukuku' denildiğinde bunu anlamamız gerekiyor. Pandemi döneminin başlangıcında Atakum'un bütçesini; kent sakinlerinin sağlığı, beslenmesi ve mutluluğu için kullanacağımızı söylemiştim. Şu anda tüm imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Samsunlu yardımseverlerin de katkılarıyla kentteki tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız" dedi.. - SAMSUN

Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı
Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı
Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

Cemil Deveci, Engelli, Atakum, Medya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi
İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar         
13:11
Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin         
12:34
Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif'ten 'iyi hal' indirimi tepkisi: Dünyam karardı, bu neyin indirimi? Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif'ten 'iyi hal' indirimi tepkisi: Dünyam karardı, bu neyin indirimi?         
11:41
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor 'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor         
09:45
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 13:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei