Son Dakika Haberleri: Başkan Deveciler, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi
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Başkan Deveciler, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

44 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yoğun programlarının yanı sıra zaman zaman sürpriz ziyaretleri kapsamında huzurevinde düzenlenen aşure hayrına katıldı.

Başkan Deveciler, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yoğun programlarının yanı sıra zaman zaman sürpriz ziyaretleri kapsamında huzurevinde düzenlenen aşure hayrına katıldı.


Kurum Müdürü Hatice Toktaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen aşure hayrı huzurevi binasında gerçekleşti. Yaklaşık 30 sakin'in kendi bütçeleriyle yaptıkları aşure hayrında yaşlılarla zaman geçirerek onlarla sohbet eden Başkan Deveciler, huzurevi sakinlerinin hepsiyle tek tek ilgilenerek anılarını dinledi.


Yaşlılarla keyifli vakit geçirerek aşure yiyen Başkan Deveciler, büyüklerin özel günler hariç her gün hatırlanması gerektiğini belirterek "Toplumsal dayanışmanın en önemli olgusu, yaşlıların karşılaşabileceği sorunları çözüme ulaştırmaktan geçer. Yaşlılarımız bizim onurumuz, geçmişimizdir. Onlara sahip çıkmak bizim en önemli şiarlarımızdan biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.' Biz de bu hedefte ilerleyerek çocuklarımıza, büyüklerimize olan sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız" diye konuştu. - BALIKESİR

Ali Kemal Deveciler, Hatice Çarpar, Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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