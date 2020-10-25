Başkan Deveciler yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Burhaniye'nin Doğalgazla buluşma sürecinde en çok iş yoğunluğunun olduğu yol kazıları ve yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Merkez mahallelerdeki çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığı Burhaniye'de, doğalgaz döşenen Bahçelievler mahallesinde de yol yapım çalışmaları da yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından yerinde denetlendi. Doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yapımıyla ilgili talimat veren Başkan Deveciler, Bahçelievler mahallesinde bulunan ana arterler ve bunlara bağlı sokaklarda yapılan çalışmaları denetledi. Parke taş döşemelerinin yapıldığı yol yapım çalışmalarıyla alakalı incelemeler yapan Başkan Deveciler, Burhaniye Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ilk olarak ana arterlerde bulunan yolların yapımıyla ilgili çalışan ekiplerden bilgiler aldı. Bahçelievler mahallesinin yollarının da en kısa zamanda onarılarak halkın sağlıklı olarak kullanımına açılacağını ifade eden Deveciler vatandaşların yaşadığı sıkıntıların en kısa sürede son bulacağını belirtti. Doğalgaz çalışmalarının normalde 3 sene sonra başlaması gerektiğini, fakat diğer ilçelerin anlaşmazlıklarından kaynaklı boşluğu değerlendirerek kısa zamanda Burhaniye'yi doğalgazla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Deveciler, "Normal süreçte 3 senede bitmesi gereken doğalgaz çalışmalarını 1 sene gibi kısa bir sürede bitirmek için çalışıyoruz. Yollarımızın kapatılmasının gecikmesi de bu yüzden. 3 yıllık çalışmayı bir yılda tamamlamak biraz zor ama başarıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR