Başkan Dinçer, 30 otizmli öğrenci ile film izledi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizmli 30 öğrenci ile birlikte "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini izledi.



Aksaray Belediyesinin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri devam ediyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer Mehmetçik İlkokulunda eğitim gören otizmli



30 öğrenci ile velilerini sinemayla buluşturdu. Başkan ve öğrenciler "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon sinema filmini birlikte izledi.



Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, hiç sinemaya gitmeyen 30 öğrenciyle "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini izlediklerini ve belediye olarak öğrencileri bu gibi sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini ifade ederek, "Bu yavrularımız daha önce hiç sinemaya gitmemiş. Bu nedenle böyle güzel bir sosyal etkinlik düzenledik. Yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir ettik. Otizmli çocuklarımızın farkındalığını tekraren anlatmak ve anımsatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavrularımız hem sinema filmi izledi hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu" şeklinde konuştu.



Başkan Dinçer, filmin sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak sevindirdi. Otizmli çocukların velileri ise kendilerine böylesine güzel ve anlamlı bir imkanı sağladığı için Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve ekibine teşekkür etti. - AKSARAY