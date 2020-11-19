Başkan Dinçer: "Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi" - Son Dakika

Başkan Dinçer: "Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi"

19.11.2020 12:42
Başkan Dinçer:

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki fabrikaları ziyaret eden Belediye Başkanı Dinçer, "Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi" dedi.

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki fabrikaları ziyaret eden Belediye Başkanı Dinçer, "Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan fabrikaları ziyaret etti. İşletme sahiplerinden üretim yaptıkları ürünlerin üretim aşamaları, pazarlanması ve tüketiciye sunulması hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Evren Dinçer, yatırımcıların talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, bir fabrikada üretilen ürünleri yerinde görmek ve işçilerle sohbet etmek için fabrikayı da gezdi. Aksaray'ın yatırım yapılması için çok büyük potansiyellere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, yerel yönetimler olarak Aksaray'a istihdam ve katma değer kazandıracak her türlü yatırımı desteklediklerini belirtti. Aksaray Organize Sanayi bölgesinin hızla büyümesinin gurur verici olduğunu belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'ın üretimde Türkiye'nin üssü haline geldiğini belirterek, "Şehrimizin bulunduğu konumu ve coğrafi yapısı yatırım yapmaya oldukça avantajlı bir noktada yer alıyor. Ak Parti hükümetlerimizin de üretime yapmış oldukları destekler avantajlarla birleştiğinde üretim ve gelişim kaçınılmaz hale geliyor. Organize Sanayi Bölgemiz sürekli büyüyor ve bu büyüme şehrimizin gelişmesine dışarıya açılmasına olanak sağlıyor. Şehrimiz il dışından istihdam amaçlı göç alan bir şehir haline geldi. Bizler de yerel yönetimler olarak bu büyümeyi ve gelişmeyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Başkan Dinçer: Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi
Başkan Dinçer: Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi

Evren Dinçer, Organize, Türkiye, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Dinçer: 'Aksaray üretimde Türkiye'nin üssü haline geldi' - Son Dakika Ekonomi


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