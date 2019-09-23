Başkan Dinçer: "Amacımız daha rahat ve akıcı bir trafik"

Aksaray Belediyesi, şehir trafiğinin en yoğun olduğu Piri Mehmet Paşa Kavşağında vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda araçların daha rahat ve kolay şekilde seyrini sağlamak amacıyla yol genişletme çalışması yapıyor.



Belediye ekipleri, Eski Sanayi Caddesi olarak bilinen Bediüzzaman Caddesinden Piri Mehmet Paşa Kavşağı sağa dönüş kısmında 50 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde yol genişletme çalışması yaparak trafiğin daha rahat ve seri bir şekilde akışını sağlayacak. Genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler, yeni yapılan alana sıcak asfalt atarak kullanıma hazır hale getirecek.



Belediye Başkanı Evren Dinçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehir trafiğini rahatlatmak için belediye olarak yeni çözüm yolları ürettiklerini ve bunu sahada başarıyla uyguladıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ve araçların rahat seyredebilmeleri için yeni çalışmalar yapıyoruz. Şehrin birçok noktasında alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kış gelmeden planladığımız yerlerin alt ve üst yapılarını bitirip vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Halkımızın ve sürücülerimizin trafikte seyrini kolaylaştırmak adına şehir içinde aksaklığa sebep olmadan altın değerinde dokunuşlar yapıyoruz. Amacımız daha rahat ve akıcı bir trafik" şeklinde konuştu. - AKSARAY