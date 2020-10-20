Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinin Aratol Mahallesinde gerçekleştirdiği 'Mahalle Meclis Buluşması'na katıldı.

Aksaray Belediyesinin 'Mahalle Meclis Buluşmaları' devam ediyor. Aratol Mahallesinde düzenlenen mahalle meclis buluşmalarına Belediye Başkanı Evren Dinçer, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle katıldı. Aratol Mahallesi sakinleriyle toplantıda bir araya gelen Başkan Dinçer, yerel yönetimlerin ben merkezli değil biz merkezli yönetim ile daha güçlü olduğunu söyledi. Göreve geldiği andan itibaren şehrin alt ve üst yapısıyla birlikte geniş bir alanda çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Dinçer, "Yaptığımız her iş ve sunduğumuz her hizmeti birimlerimizin koordinesinde belirlenen planla göre uyguluyoruz. Aksaray'ımızda çözülmesi gereken işleri aciliyet sırasına göre belirledik. Geleceğe yönelik yatırımlarımızda kalıcı çözümler üretmek için ortak akıl ve katılımcı yönetimi benimsedik. Şimdi siz mahalle sakinlerimizin istek ve önerilerini dinlemek için Aratol Mahallemize geldik. Benimle birlikte yardımcılarım ve birim müdürlerimiz hazır. Taleplerinizi ve beklentilerinizi bizlere aktarabilirsiniz" dedi.

Mahalle sakinleri istek, talep ve önerilerini bizzat Başkan Dinçer'in kendisine iletti. Başkan Dinçer, notlarını alarak mahalle sakinlerinin isteklerine cevap verdi. Başkan Dinçer, mahalle meclis buluşmalarından sonra Aratol Mahallesini esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ziyaret esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. - AKSARAY