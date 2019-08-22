Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer asfaltlama çalışmaları inceledi
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Başkan Dinçer asfaltlama çalışmaları inceledi

12 dakika önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Dinçer asfaltlama çalışmaları inceledi, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Dinçer, Hürriyet Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'ın içme suyu hattı ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Hürriyet ve Sağlık köyü yolunda devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda ulaşımın bir süredir tek şeritten sağladığını ifade eden Dinçer, "Altyapı çalışmasının hemen ardından yolda sıcak asfalt serimi başladı. Kısa süre içerisinde çalışmanın tamamlanıp yol tekrar trafiğe açılacak. Belediye olarak belli plan ve program dahilinde şehrin muhtelif noktalarında sıcak asfalt ve kısmi kaplama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Hürriyet Mahallesi, Evren Dinçer, Hürriyet, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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