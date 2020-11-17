Başkan Dinçer: "Çorba evimizde günde bin vatandaşımızın içini ısıtıyoruz" - Son Dakika

Başkan Dinçer: "Çorba evimizde günde bin vatandaşımızın içini ısıtıyoruz"

17.11.2020 16:02
Başkan Dinçer:

Aksaray Belediyesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında hayata geçirdiği çorba evinde her gün bin vatandaşa çorba ikramında bulunuyor.

Aksaray Belediyesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında hayata geçirdiği çorba evinde her gün bin vatandaşa çorba ikramında bulunuyor.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında 13 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen çorba evinde çorba ikramları sabahın erken saatlerinde başlayarak günün ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince hijyenik ortamlarda titizlikle yapılan çorbalar ücretsiz olarak hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve orada bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor. Vatandaşların içini ısıtan bir proje olan Çorba Evi projesi ile her gün bin vatandaşa çorba ikram edildiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, mobil çorba aracı ve mobil lokma aracı ile de şehrin birçok noktasında vatandaşlara ücretsiz olarak ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Yapılan çalışmalarla ilgi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde işe giden, hastaneye giden yada herhangi bir sebeple dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın içini ısıtmak amacı ile çorba evimiz başta olmak üzere şehrimizin bir çok noktasında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Bizim Belediyecilik sadece yol yapmak kaldırım yapmaktan ibaret olmadığının farkındayız. Vatandaşlarımızın yüzünü sabahın erken saatlerinde başlayarak tebessüm ettirmek bizim için en büyük kazanım" dedi. - AKSARAY

Başkan Dinçer: Çorba evimizde günde bin vatandaşımızın içini ısıtıyoruz
Başkan Dinçer: Çorba evimizde günde bin vatandaşımızın içini ısıtıyoruz
Başkan Dinçer: Çorba evimizde günde bin vatandaşımızın içini ısıtıyoruz

Araştırma Hastanesi, Evren Dinçer, araştırma, Aksaray, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Dinçer: 'Çorba evimizde günde bin vatandaşımızın içini ısıtıyoruz' - Son Dakika


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