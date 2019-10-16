Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer emeklileri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer emeklileri ziyaret etti

Başkan Dinçer emeklileri ziyaret etti

1 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediyeye ait Emekliler Dinlenme Evi'nde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Dinçer emeklileri ziyaret etti, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediyeye ait Emekliler Dinlenme Evi'nde vatandaşlarla buluştu.


Emekli vatandaşlar tarafından karşılanan Belediye Başkanı Evren Dinçer, emeklilerle tek tek tokalaşarak masalarına misafir oldu. Emeklilerle sohbet edip hal hatır soran Başkan Dinçer, emeklilerin gündemlerinde "Barış Pınarı Harekatı" olduğunu görünce duygulandı. Başkan Evren Dinçer, ülkenin etrafını saran terör belasına karşı kahraman Mehmetçiğin Suriye sınırında "Barış Pınarı Harekatı" ile Türkiye'yi canı pahasına korumaya devam ettiğini belirterek, "Öncelikle Allah'tan dileğimiz ülkemizin ve milletimizin toprak bütünlüğünü ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü bozdurtmasın. İç ve dış düşmanlara fırsat vermesin. 80 milyon olarak dualarımız hep bu yöndedir. Emekliler dinlenme evindeki değerli büyüklerimizi ziyaret ettik. Onlarında buradan her daim ülkemiz, milletimiz ve askerlerimiz için dua ettiklerini gördüm. Allah emeklilerimizden razı olsun. Dillerinden dua ve zikir düşmüyor. 'Allah Kahraman Mehmetçiklerimizi Muzaffer eylesin' diye dua ediyorlar. Allah'ın izni milletimizin duası ile ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği daim olacaktır inşallah" dedi. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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