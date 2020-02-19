Başkan Dinçer esnaflar ile kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte Kalealtı Caddesinde faaliyet gösteren esnaflarla kahvaltı programında buluştu.



Esnafları iş yerlerinde ziyaret eden ve 'Hayırlı İşler' temennisinde bulunan Başkan Dinçer, düzenlenen kahvaltı programında da esnafların talep ve önerilerini dinledi. Aksaray'ın farklı noktalarında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek yaptığı istişareler doğrultusunda çalışmalar yürüten Başkan Dinçer, Kalealtı Caddesinde faaliyet gösteren esnafların belediye hizmetleri noktasında önerilerini not aldı. Başkan Dinçer, beraberindeki başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine belediye çalışmalarının esnafların verdiği bilgilerin göz önünde bulundurularak yapılması talimatını verdi.



Kalealtı Caddesi esnaflarınca sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Dinçer, "Şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için esnalarımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Bizler halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların bizlere ilettiği görüş ve öneriler nazarımızda oldukça büyük önem ifade ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen önerileri dinlemek ve bunları hayata geçirmek bize çok büyük mutluluk veriyor" dedi. - AKSARAY