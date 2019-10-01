Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer halk gününde vatandaşları tek tek dinledi
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Başkan Dinçer halk gününde vatandaşları tek tek dinledi

2 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer düzenlediği Halk Günü toplantılarında birçok vatandaş ile birebir görüşerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Dinçer halk gününde vatandaşları tek tek dinledi, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer düzenlediği Halk Günü toplantılarında birçok vatandaş ile birebir görüşerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.


Aksaray Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Halk Günü toplantısında Başkan Dinçer'in yanında başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu. Halk Günü toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Dinçer, kendisine iletilen talep, öneri ve istekler noktasında destek isteyen vatandaşlara yardımcı olunması konusunda birim müdürlerine talimatlar verdi.


Halk Günü toplantısına yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Halk Günü toplantımıza vatandaşlarımız tarafından çok yoğun bir katılım oluyor. Toplantıda vatandaşlarımızla birebir görüşme fırsatı buluyoruz. Bir şehrin ihtiyaçlarını en iyi şehirde yaşayanlar bilir. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini doğrudan görebilme fırsatı elde ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte anında çözüm önerileri sunuyoruz. Vatandaşlarımız hangi yolu, hangi kaldırımı, parkı nasıl kullanmak istiyorsa onların istedikleri doğrultuda imar ediyoruz. Nereye nasıl bir Belediye hizmeti gerekiyorsa buna bu tür buluşmalarda vatandaşlarımızla birlikte karar veriyoruz. Bizlere iletiyorlar biz de belediyemizin imkanları dahilinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getiriyoruz. Halk günü toplantıları ve vatandaşlarımızda yaptığımız diğer toplantılarda vatandaşlara dokunmak bize enerji veriyor. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimizde heyecan oluşturuyor" dedi.


Öte yandan, Halk Günü buluşmalarına katılarak Başkan Dinçer'le bir araya gelen vatandaşlar, karşılaştıkları ilgi ve belediyenin çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti ise, "Başkanımız, sorunlarımızı çözüme kavuşturma noktasında elinden geleni yapıyor. Şehrimize dair beklentilerimizi soruyor, görüşlerimizi alıyor. Zaten sokakta, parkta ve çarşıda sürekli bizimle iç içe, yanımızda olduğunu hissettiriyor" şeklinde ifade etti. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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