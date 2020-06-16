Başkan Dinçer:

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile beraber sebze üreticilerini ziyaret etti.



Belediye Başkanı Evren Dinçer beraberindeki Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile birlikte Laleli Mahallesinde sebze üretimi yapan Hasan Hüseyin Ulu'ya ait sera bahçesinde incelemelerde bulundu. Devlet desteği ile serasını büyüterek üretimini bu yıl 3 kat daha artıran üretici Hasan Hüseyin Ulu, aldığı teşviklerle yıllık 25 ton sebze üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'ın sanayi şehri olmasının yanı sıra tarım ve hayvancılıkta önemli mesafe kat ettiğini söyleyerek, "Aksarayımız her alanda gelişen ve ekonomisi dinamik bir şehir. Hükümetimizin verdiği destek birçok yerli üreticimize fayda sağlıyor. Üretimlerini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.



Örtü altı üretimde yüksek kalitede verim elde edildiğini aktaran Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray genelinde birçok üreticinin teşviklerden faydalandığını ve sebze üretiminin son yıllarda arttığını söylediler. - AKSARAY