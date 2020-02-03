Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda çaldı - Son Dakika

Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda çaldı

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray ortaokulunda bayrak törenine katıldı.

Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda çaldı, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray ortaokulunda bayrak törenine katıldı.


Aksaray Ortaokulunda öğretmenler ve okul yöneticileri ile görüşmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer okulun ihtiyaçlarını dinleyerek birim müdürlerine istek ve taleplerin çözülmesi talimatını verdi. Başkan Dinçer, bayrak töreninin de öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında yeni eğitim öğrenim döneminde başarılar diledi. Belediye olarak eğitim öğretim alanında yapılacak her türlü faaliyete destek verdiklerini ifade etti. Bayrak töreninin ardından sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, öğrencilere kitap hediye etti. Öğrencilere hediye ettikleri eseri okumalarını ve daha sonra okula tekrar geldiklerinde kitaplar hakkında konuşacaklarını belirtti. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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