Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer'in belediye birimlerini ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Dinçer'in belediye birimlerini ziyaretleri

2 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Destek Hizmetleri Müdürlüğü garaj bölümünde yer alan atölyeleri ziyaret etti.

Başkan Dinçer'in belediye birimlerini ziyaretleri, System.String[]
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Destek Hizmetleri Müdürlüğü garaj bölümünde yer alan atölyeleri ziyaret etti.
Başkan Dinçer, atölyeleri ziyaretinde incelemelerde bulunarak birim amirlerinden bilgi aldı.
Dinçer, burada yaptığı açıklamada, Aksaray'a ve insanlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak için ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
En iyi hizmetin sunulabilmesi için her zaman planlı, yerinde ve doğru zamanlamanın şart olduğunu ifade eden Dinçer, "Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen yatırım ve hizmetleri her yönden sürüyor. Şehrin bir çok noktasında eş zamanlı olarak alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında şehrin temizliği, trafik ve ulaşım hizmetlerinin koordinesi, çocuk oyun parkı ve insanların dinlenebilecekleri mesire alanlarında çevre düzenlemesinin çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:41:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer'in belediye birimlerini ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]